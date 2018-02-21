Büyükşehir Geriye Düştüğü Maçı Aldı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü müsabakada, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Eski Malatya’daki Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Kadir Girente ile yardımcı hakem Eyyüp Şahin yönetti.

ÇEKİŞMELİ BAŞLADI HATAY 1-0 ÖNE GEÇTİ

Müsabakanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-10 üstün girerken, teknik moladan Malatya Büyükşehir Belediyespor iyi döndü. Üst üste sayılarla 3 sayılık fark yakalayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, gerisini getiremedi. Hatay Büyükşehir Belediyespor 18-15’lik üstünlük sağlarken, seti 25-21 kazanarak, müsabakada 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SET ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Müsabakanın ikinci seti de oldukça çekişmeli başladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-11 üstün girdi. Mola dönüşü Malatya Büyükşehir Belediyespor, üst üste sayılar bularak durumu 18-12’e getirdi ve 6 sayılık fark yakaladı. Aradaki farkı eritmeyi başaran Hatay Büyükşehir Belediyespor skoru 19-19’a taşımayı başardı. Son anları büyük bir çekişme ve heyecana sahne olan ikinci sette Malatya Büyükşehir Belediyespor 23-21’lik üstünlük sağlayarak, seti almaya çok yaklaştı ancak Hatay Büyükşehir Belediyespor 23-23’lük eşitliği sağlamayı başardı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, Raydel’in sayısıyla 24-23 öne geçerken, seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İYİ OYNADI 2-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

Müsabakanın üçüncü setinde de çekişme sürdü. Karşılıklı sayıların üretildiği sette 6-6’lık eşitliği Kübalı voleybolcu Raydel bozdu ve Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 7-6 öne geçirdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor, 9-6’lık üstünlük sağladığı üçüncü sette teknik molaya 12-9 üstün girdi. Mola dönüşü iki takımda karşılıklı sayılar üretti ancak Malatya Büyükşehir Belediyespor farkın erimesine izin vermeyerek, durumu 15-10’a getirdi. Hücumda iyi işler yapan ve üçüncü sette 20-15’lik üstünlük sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, farkın erimesine izin vermedi ve seti 25-17 kazanarak, 2-1 öne geçti.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR DAHA FAZLA UZATMADI

Müsabakanın dördüncü seti de çekişmeli başladı. Karşılıklı sayıların üretildiği sette, 5-5’lik eşitlik vardı. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşitliği bozup 6-5’likeşitliği sağlarken, Malatya Büyükşehir Belediyespor durumu 6-6’ya getirdi. Hatay Büyükşehir Belediyespor 8-6’lık üstünlük sağlarken, bir kez daha Malatya Büyükşehir Belediyespor’da Raydel sahneye çıktı ve üst üste ürettiği sayılarla takımını 9-8 öne taşıdı.

Büyük heyecana sahne olan dördüncü sette teknik molaya Hatay Büyükşehir Belediyespor 12-11 üstün girmeyi başardı. Teknik mola dönüşü iki takım karşılıklı sayılar üretirken, sette durum bir ara 16-16’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyespor, daha sonraki bölümde oyuna üstünlüğünü koyarak, sette 21-17 üstünlüğü sağladı.

Oyunun geriye kalan bölümünde Hatay Büyükşehir Belediyespor farkı 1’e kadar düşürse de Malatya Büyükşehir Belediyespor, seti 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-1 kazandı.

“MATEMATİKSEL OLARAK RAHATLAMAK İÇİN KAZANMAMIZ GEREKİYORDU”

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Muhammed Çatar, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuna kötü başladık. Tabi takım olarak stresliydik, matematiksel olarak bu müsabakayı kazanıp, rahatlamak istiyorduk. Hatay Büyükşehir Belediyespor’da Play-off’tan koptu ama iyi bir ekip. O ekibe karşı oynamak kolay olmadı. Maça stresli başladığımız için ilk seti kaybettik. Sonra geri dönüşümüz iyi oldu. 3-1 kazandık, kalan maçları iyi bir şekilde oynayıp, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi