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Malatya Haber -

Büyükşehir Malatya’da Mağlup

Büyükşehir Malatya’da Mağlup
  • 14.01.2017
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Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor’a 2-3 mağlup oldu.

Atatürk Spor Salonunda oynanan ve setlerin 2-2 bittiği maçta son seti 15-9 kazanan Niksar Belediyespor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Niksar Belelediyespor Antrenörü Ramazan Kasap, çok organize olan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

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