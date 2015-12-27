Büyükşehir Vezneleri de Açık

Resmi Gazetede yayımlanarak Ekim ayı itibariyle yürürlüğe giren borç yapılandırma süresi, 30 Kasım Pazar günü sona eriyor. Yapılandırma süresinin son iki gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin 29 ve 30 Kasım tarihlerinde açık olacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Torba Yasasıyla yürürlüğe giren ve 2 aya yakın bir süredir devam eden borç yapılandırılmasında sona gelindi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yapılandırmada, vatandaşların mağdur olmamaları için Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili birimleri hafta sonunda da çalışacak.

Emlak ve Çevre Temizlik vergi borcu bulunan mükellefler için büyük avantajlar sağlayan yapılandırmada vatandaşların faydalanmaları istenirken, borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin nüfus cüzdanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi giriş katında bulunan Genel Tahakkuk Şefliği’ne hafta sonunda da müracaat edebilecekleri belirtildi.

Yasa kapsamında yapılandırılacak olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçları, peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. Taksit yaptırmak isteyen mükellefler 2’şer aylık dilimler halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebilecekler.