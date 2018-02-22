Büyükşehir’de 2 Bin 49 Personel Kadrolu Oldu
- Kadroya alınan veya reddedilen personel.. TAM LİSTE..
Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde daimi kadroya veya belediyeye bağlı şirketlerde işçi statüsüne geçirilen personeller belirlendi. 2 bin 33 kişi daimi, 16 kişinin de geçici işçi statüsünde olmak üzere toplamda 2 bin 49 kişinin başvurusu kabul edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfasında yayınlanan bilgiye göre emeklilik veya istifa nedeniyle bazı personelin başvurusu ile ihale kapsamı dışındaki 12 personelin başvurusu ise kabul edilmedi.
KADROYA ALINAN VE REDDEDİLEN LİSTELERİ
Daimi kadroya alınan personelin listesinin yayınlandığı link şöyle:
Geçici işçi kadrosunda başvurusu kabul edilen personelin listesi:
Emeklilik nedeniyle başvurusu reddedilen personel listesi
İstifa nedeniyle başvurusu değerlendirilmeyen personel listesi
İhale kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen personel listesi
GÜLER HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Bağırmayın hop hop hop sayın halk 🙂 Ben değil siz oy verdiniz siz seçtiniz 🙂 Mührü basarken bunları düşünseydiniz keşke. Neyse olan olmuş artık bir daha ki seçime bunları göz önünde bulundurup gidersiniz.
Okudum yıllardır boşa
Giremedim ne doluya ne boşa
Allah biliyor ya bizim hakkımız
Seçimlerde görüşürüz
İmza : Sayın halkınız.
şimdiden çalışmıyor diktaörler yarın kadro alsın tam diktatör olurlar bizim evin suyu üçgün kesikti kapıda kırdı maski kepçeci dedim neden kırık dedi ne olduya öldünüzmü
Ben 4 yıllık işletme 2 yullıkta turizm mezunu olarak belediyeye 2013 te form bıraktım ve el altında adam alındığını duydum cumhurbaşkanlığına şikayet ettim hiç bi faaydasınu görmedim. Adam adını zor yazıyor şimdi masa başında kadrolu oldu. Adam karstan gelmiş yetkili bulmuş kadrolu oldu adam liseyi yeni bitirmiş bilmem ne başkanının yeğenleri ulaşımda kadrolu oldu. Adam lokanta da garson şimdi ulaşımda kadrolu oldu. Şimdi burada adaketten haktan bahsedenler o yorumlarınızı silin ve internette hak ne demek adaletin tanmını öğrenin
Valla h cok guzel olmuş…
Yaw arkadaşlar nekadar hasüt hayın bir memleket olduk yaw. Ama hayınlığınız az düşsün diye söyleyelim bu kadro bilindiği gibi 657 ye tabi kadro değil. Pek bir değişiklik yok yani fazla kıskanmayın kendinizi heba etmeyin
Çakırın adamları yine kadrolu oldu. Bir malatyalı olarak nerde ve hangi bölümde alım olduğunu, sonrasında ise alımlar listesi nerde yer alıyor biz neden göremiyoruz.
Çok iyi olmuş başta ülkeyi yönetenlerin daha sonra B.Şehir Belediye Başkanı ve yardımcılarının ellerine sağlık bir gün sizlere yol su elektirik olarak dönecektir emin olunuz.
Adaletin olmadığı bir yerde huzuru aramak yanlıştır.
alınan insanlar malatya da en az 20 yıl hizmet etmiş ailelerdir kişilerdir inşaallah saygılar
500 bin tane işletme fak. mezunu var daha ne diye öğrenci alınıyor bu fakültelere. pırıl pırıl gençleri ne diye 4-5 yıl oyalıyorsunuz madem birkaç yıl çalışan taşeronu kadrolu yapacaksınız devlet universite ler deki benzer bölümleri kapatsın bari
Şelaleci kadrolaşma tescilledi, yazıklar olsun bu işin bir de öbür dünyası var.
Hep ayni soyisimler, torpili olan yerleşmiş yine
Tabi adamı olanlar kadroyu alır işide bulur adamı olmayan unı.mezunları işe bile giremez hayat size güzel iş istedıgımız zaman yuzumuze bakmazlar secım zamanı oy için yollarda çiçek verırler yok boyle bir dunya
Hangi üniversitwli gelip senin kapını temizler boş yorum yapma sayfayı meşgul etme bu kadro polisin memurun aldıpı kadro değil bunu bidefa öğrenin ondan sonra yorum yapın
BACANAĞIMA HAYIRLI OLSUN İNŞAALAH KİTLERİ DE DAHİL EDERLER AMA BU KADROYA GEÇENLER HEPSİDE HAKETTİ KPSS DİYENLER .SENDE DAHA FAZLA ÇALIŞ MUTLAKA ALIRSIN KADROYU KPSS 65 ALIPTA KADRO BEKLEME KPSS 95 AL OZAMAN KENDİNİ SAVUN ARTI ŞUNU EKLEYELIM YURDUMUN HER YERİ BİZİM VATANDIR SEVE SEVE GÖREV YAPILABİLİR ….!
öncelikle bu süreçte faydalanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum annelerinin ak sütü gibi helal olsun fazlasıyla bunu hak etmişlerdir bunu bir belediye şirketi çalışanı olarak söylüyorum AllAH sebep olanlara da razı olsun şunu da belirtmek istiyorum 01/12/1995 yılında beri asgari ücret le çalışıyorum halime de her zaman şükür ediyorum ama bunu söylemek tense vazgeçmiyorum ben ve benim gibi arkadaşlar ın sayısı kadro alanlarda daha fazla eminim ki kanunda yeri olsaydı bu hakkı bizde tanırlardı en azından bunca yıllık emeği geçenlere motivasyonu artırmak için bir iyileştirme yapısal inanın çok daha verimli alınır aksi takdirde bu arkadaşlar bunca yıllık emeği sonunda bunu onlara reva görenleri hoş bir seda ile anmaycaktır aynı şehirde yaşıyoruz bu makamlar bir gün bitince mutlaka bir yerde karşılaşacağız o zaman keşke bu insanların hakkını verseydim demek vicdanınızı rahatlatmaz o insanların gözüne bakmaya çekinirsiniz ben bunu çalıştığım uzun süre itibariyle önceki yönetim deki arkadaşlar da birebir yaşadım umarım şimdi ki yönetim deki arkadaşlar bunu dikkate alınarak hareket ederler ve bunu yaşamazlar
hakkıyla o işe girip de kardo alanları tebrik ederim lafım yok ha amcası dayısı sayesinde işe giren varsa onlar da kadroya geçtiyse benim hakkım onlara haram zıkkım olsun
ÇİFTÇİ KARDEŞİMİZ KUL HAKKINDAN BAHSETMİŞ BUNUN NERESİ KUL HAKKI ONU ANLAYAMADIM BU SÜREÇTEN FAYDALANAN ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU EVİNİZİN ÖNÜNÜ SÜPÜRÜYOR ÇÖPLERİNİZİ TOPLUYOR SEN GEL SÜPÜR BAKALIM … LİSTEDE ADI GEÇEN ARKADAŞLARIMIZIN EN AZ 10-15 YIL HİZMETİ VAR MALATYAMIZA BEN SENİN YERİNDE OLSAM HAYIRLI OLSUN DERDİM ALLAH KİMSENİN EMEĞİNİ BOŞA ÇIKARMASIN ÇİFTÇİ KARDEŞİM SEN DAHA İYİ YERLERE GELİRSİN İNŞALLAH İYİ DÜŞÜN İYİ ŞEYLER OLSUN HAYATINDA
Çiftçi ve ahmet denilen şahıslar kpssy le beledieynin ne alakası var? Bu kadar çekememezlik yapmayın be ayıp günah o adamlar kadroyu hak etti size süpürge verip sabah beşte sokağa salsalar biz bu işimi yapacaz diye dövünür istifa edersiniz şimdi gelip burda boşa yorum yapma yın
Kpssyle doğuya giden devlrt memuru belediyedeki işciyle ne alakası var kpssnin giremediniz diye hainlik yapmayın
Çiftçi 44 nekadar boş yorum yapıyoraunuz çekememezlik hasutluk bukadarvolmaz ya kardeşim kpss le ne alakası var? Ben belediyede çalışıyorum ve bu kadroyu hak ettik biz o kokunun zehirin içinde asfalt dökerken sen ve senin gibi insanlar yanımızda geçerken eliyle burnunu kapatarak geçiyor ama kmse demiyorki bu adamlar 24 saat içindeler diye eline verseler küreği burun kıvırır kem küm edersin kışın sen sıcak evinde mandalin soyarken biz kürekle karla mücadele ediyoruz ikitane buz parçası gördünmüde burun kıvırıp belediyeye laf atıyorsum şimdi gelmiş burda yorum yapmak için yorum yapıyorsun çekemeyen anten taksın kıskan çatlasın zaman küreğe süpürgeye gönderilenler istemedi işi beğenmedi şimdi kadro gelince işi bozgnculuğa vurmayın vesselam
Bulunduğu ilde merkezde kadro..kpss ile atanan da hakkari de şırnak ta yıllarca sürünüyor…
Sende haklısın kpssye girip kazanan şırnakta belediyede çöpcülük yapıyor malstyadan şırnağa tayinle gidiyor çöpçüler kürekciler vay beyin vayy nelere kadirsin
Bu kul hakkı yemekdir başka birşey değil. KPSS niye var bu ülkede? ? ?