Büyükşehir’de 2 Bin 49 Personel Kadrolu Oldu

Kadroya alınan veya reddedilen personel.. TAM LİSTE..

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde daimi kadroya veya belediyeye bağlı şirketlerde işçi statüsüne geçirilen personeller belirlendi. 2 bin 33 kişi daimi, 16 kişinin de geçici işçi statüsünde olmak üzere toplamda 2 bin 49 kişinin başvurusu kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfasında yayınlanan bilgiye göre emeklilik veya istifa nedeniyle bazı personelin başvurusu ile ihale kapsamı dışındaki 12 personelin başvurusu ise kabul edilmedi.

KADROYA ALINAN VE REDDEDİLEN LİSTELERİ

Daimi kadroya alınan personelin listesinin yayınlandığı link şöyle:

LİSTE 1

Geçici işçi kadrosunda başvurusu kabul edilen personelin listesi:

LİSTE 2

Emeklilik nedeniyle başvurusu reddedilen personel listesi

LİSTE 3

İstifa nedeniyle başvurusu değerlendirilmeyen personel listesi

LİSTE 4

İhale kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen personel listesi

LİSTE 5

GÜLER HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com