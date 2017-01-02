Büyükşehir’den Engellilere Tekerlekli Sandalye

Büyükşehir Belediyesi’nce, Malatya genelinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 80 engelli vatandaşa, ihtiyaçlara göre çeşitli özelliklerde 80 adet engelli tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Akülü, klasik, manuel ve çocuk engelli tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, STK temsilcileri, daire başkanları, şube müdürleri, engelliler ve engelli aileleri katıldı.

Çalışmaları takdirle izliyoruz

Törende engelliler adına bir konuşma yapan Ramazan Çuğlan adlı vatandaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya’da engelleri aşma adına yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Tuğlan, “Fark ettiğim önemli bir şey var. Dağıtılan sandalyelerin engellilere uygun olduğunu görüyorum. Nasıl ki sizin giydiğiniz ayakkabılar ayaklarınıza numaralandırılmışsa, büyük ayakkabılar nasıl çıkıyorsa, bize uygun olmayan sandalyeler de bize olmuyor. Burada Büyükşehir Belediyemizin profesyonel bir sokak sandalyesi dağıttığını da görüyorum. Bu sandalye diğerlerinden çok farklı ve hızlı. Daha hızlı ve profesyonel hareket etmek isteyen engelliler için bunun da düşünülmüş olması ayrıca takdire şayan. Şu akülü sandalyenin önemi o kadar büyük ki. Hiç kimseye ihtiyacımız olmadan bu sandalye sayesinde dilediğimiz her yere gidebiliyoruz. Sizlerin ayaklarınızla yaptığınız temaşayı bizler de bunlarla yapacağız. Bu çalışmanın büyük bir ecre vesile olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha engelsiz bir Malatya’nın bu şekilde oluşmasından da sevinç duyduğumu ifade ediyorum. Sıkıntılar var. Sıkıntıları da bizler yapıcı dille ifade edeceğiz. Ve hep birlikte engelsiz Türkiye’yi oluşturacağız” dedi.

Çakır: Amacımız bütün engelleri kaldırmak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada amaçlarının Malatya’daki bütün engelleri kaldırmak olduğunu belirterek, bunun da insan beyninden başlaması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bütün yatırım ve hizmetlerin engellilere uygun bir şekilde yapıldığının altını çizen Başkan Çakır, özetle şunları söyledi:

“Engellilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Yaşam ve Spor Merkezimiz olmak üzere, birçok alanda engellilerimizin de kurslara ve eğitimlere katılabildiği bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sanat Merkezimizde birçok sınıf ve atölyelerimiz var. 80’in üzerinde kurslarımız var. Birçok engellimiz bu kurslardan istifade ediyorlar. Bu çok önemli. Şu ana kadar 19 farklı kurs düzenledik. Engelli kardeşlerimiz katıldılar.

Engellilere yönelik KPSS kurslarımız 2010 yılından beri devam ediyor. Bu kurslara 770 kardeşimiz katıldı, 300 tanesi kadro aldı, memur oldu. Bu da bizleri son derece sevindirdi.

Spor Yaşam Merkezimize abone olan kardeşlerimiz sporlarını yapıyorlar. Kentin bütün sokaklarında engellilere yönelik özellikle kaldırım seviyelerini düşürerek, daha rahat seyahat etmelerine gayret ediyoruz. Bugün de burada çocuklarımızın da içinde yer aldığı farklı fonksiyonlarda 80 sandalyeyi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bunu dönem dönem yapıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de yine ihtiyacı olan kardeşlerimize bu araçları dağıtmaya devam edeceğiz.”

Başkan Çakır konuşmasında ayrıca, engelliler için özel olarak dizayn edilen 3 engelli minibüsün yetersiz kaldığını belirterek, 1 adet daha engelli minibüsü alacaklarını söyledi.

Şahin: Standartlara uygun düşünülmüş

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’ne engellilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Şahin, bundan 15-20 yıl önce yapılan kaldırımların engellilerin geçişlerini rahatlatacak değil de sanki engel olacak şekilde dizayn edildiğini belirterek, özetle; “Belki geçitlerin onlara hiçbir zaman geçit vermediğini görüyorduk. Bugün hükümetimizin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onların dünyaya bakış açısıyla özellikle kurumlarımızı şekillendirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle hükümetimizin yapmış olduğu bu sosyal devlet olma özelliği açısından yıllardır yapmış olduğumuz düzenlemelerle engellilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekirken, bunları görmezden gelmemiz hiç kimseye yakışmaz. Biz elimizden geldiğince birçok alanda düzenlemeler yaptık. Özellikle devletimizin engellerin kaldırılması için yaptığı güzel çalışmalardan dolayı artık insanlarımız da engelli vatandaşlarımıza ciddi şekilde sahip olmaya çalışıyorlar. Engelliler daha önce aliye yük iken şimdi ailenin yükünü paylaşan engelli insanlarımız var. Sosyal devletin gereklerini yerine getiren hükümetimiz ile kurum ve kuruluşlarımız bunları yapıyorlar. Böyle bir şeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız düşünmüş. Hepsini sıfır almışlar. 80 sandalyenin 40’ı akülü, diğeri düz. Ama bunların tümüne ihtiyaç var. Standartlara uygun düşünülmüş. Emeği geçenlere, teşekkür ediyorum. Allah önümüzdeki engelleri bizlere kaldırmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Çalık: Gönülleri fetheden bir çalışma

Son olarak konuşan AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi’nin gönülleri fetheden bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hükümet olarak birçok alanda reformlar ve değişimler yaptıklarını kaydeden Çalık, “Sağlıkta, Ulaşımda, Milli Eğitim de dahil olmak üzere yapmış olduğumuz bu değişikliklerle reformların belki de en önemlisi engelliler alanında yapmış olduğumuz çalışmalardı. 2002 öncesi Türkiye’sinde Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyen madde sadece yazıda kalmıştı. Anayasa maddesi sadece, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir ibaresinden mevcuttu. Türkiye’de şu anda yüzde 12 engellimiz var. Yani 9 milyona yakın engellimiz var. Doğuştan, sonradan ve yaşa bağlı engellilerimiz var. Biz bunların tamamında engelleri ortadan kaldırmak için çok önemli düzenlemeler yaptık. 2005 yılından itibaren birçok yasal düzenlemeye imza attık. Bu yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler öncelikle engellilerimizin maaş bağlanmasıyla bütün engelli kardeşlerimizin evlerinden, cadde ve sokaklara çıkmasına vesile oldu. Ailelerimiz engelin Allah’ın vermiş olduğu bir arıza olarak görmemeyi öğrendiler” dedi.

Öznur Çalık, hükümet olarak engellilerle ilgili yaptıkları çalışmalara başlıklar halinde değinerek, özetle; engelli vatandaşlara engelli maaşı, ailelerine engelli bakım maaşı bağladıklarını, sakat, çürük, özürlü gibi ibareleri kaldırarak engelli ibaresini getirdiklerini, 2002 yılından önce kamuda 5 bin engelli istihdam edilirken, bu rakamın bugün 150 bin dolayında olduğunu, Şubat ayında 15 bin öğretmenin öğrencilere hizmet vereceğini, Türkiye genelinde ulaşımda ve erişimde engellerin büyük oranda kaldırıldığını söyledi.

Çalık, “ Bunları yaparken, Cumhurbaşkanımız, kurucu Genel Başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatmış olduğu sosyal belediyecilik anlayışını Türkiye’de sosyal devlet anlayışına dönüştürdük. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar bizim için gurur tablosu. Ama biz biliyoruz ki 15 yıllık iktidarımızın en önemli vesilesi engelli kardeşlerimizden aldığımız dualardır. Ve yapmış olduğumuz bu çalışmalar bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Akülü sandalyelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, engelli kardeşlerimizi, sokaklarda özgürce dolaşmalarını sağlayacak akülü sandalyelerle buluşturuyor. Bu vesile ile engelli kardeşlerimizin dualarını aldığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışını kendilerine ilke edinmeleri çok önemli. Engelli kardeşlerime sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. İnşallah 2017 yılı sonrasında da kardeşliğin, barışın, sevginin tesis edildiği yıllar olsun istiyorum. Terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimize, engelli hale gelen gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemizde engel tanımayan kardeşlerimizden de Allah Razı olsun diyorum. 15 Temmuz’da darbeye karşı durmak için engel tanımayan engelli kardeşlerimizin de ellerinden, gözlerinden öpüyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından akülü, manuel, klasik ve çocuk engelli araçları, sahiplerine teslim edilirken, duygulu anlar yaşandı.

Bülten- malatyahaber.com