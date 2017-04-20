Büyükşehir’den Özal’a Gecikmeli Anma

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında memleketi Malatya’da düzenlenen panelle anıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Vefatının 24.Yılında Turgut Özal’ı Anlamak” başlıklı panel, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Atilla Şahin’in moderatörlüğündeki programa konuşmacı olarak katılan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Özal’ın 1979 yılında ekonomiye ilişkin hazırladığı raporu, Ankara ve İstanbul’da düzenlen toplantılarda açıkladığını belirterek, bu raporun sonradan ekonomik kalkınmada yol haritası olduğunu anlattı.

Eski Ulaştırma bakanlarından Hasan Basri Aktan da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, Türkiye için önemli işlere imza attığını vurgulayarak, yaptıklarının asla unutulamayacağını aktardı.

Özal’ı anlamak için öncelikle dönemin koşullarının iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Coşkun, “Bazı katı prensipleri kaldırarak, Türkiye’yi adeta dünyaya açtı. Yarı kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçerek, Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırdı. Özal, milli ve manevi değerlere bağlı bir insandı.” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da, Özal’ın, ülkenin kalkınması ve milletin refahı için çalışan bir devlet adamı olduğunu anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Turgut Özal’ın, ülkenin bu günlere gelmesine çok büyük katkılar sağladığını ifade ederek, Özal’ın, devletin halk için olduğunu ortaya koyan bir vizyonu Türkiye’ye getirdiğini kaydetti.

AA

17 Nisan 1993’te vefat eden Turgut Özal için 20 Nisan’da yapılan anma panelinden