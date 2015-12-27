Malatya Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı “Büyükşehir’e Doğru Malatya” gündem maddesi ile gerçekleşti.

İl Özel İdaresi Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Valisi Vasip Şahin, Malatya’nın büyük şehir olarak vizyonunu belirlediğini, büyük şehir olmanın büyük imkanlar tanıdığı gibi büyük fedakarlıklar da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Büyükşehir ile birlikte Malatya’nın daha kararlı, daha düzenli ve daha disiplinli olacağının altını çizen Şahin, “Malatya Valiliği olarak büyük şehir yolunda bizler de elimizden geleni yapıyoruz ve bu kapsamda başta Malatya Belediyemiz olmak üzere diğer belediyeler ve kaymakamlıklarımız ile de sürekli istişare halindeyiz” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Çakır da, büyük şehir statüsü hakkında genel bir değerlendirme yaparak, 14 ilin büyük şehir statüsüne erişmesinin geç kalınmış bir reform olduğunu yalnız bu gecikmişliğin çeşitli sebeplerden kaynaklandığını zamanla yasal düzenlemeler ile bu eksikliğin giderildiğini söyledi.

Büyükşehir ile birlikte Malatya’ya sunulan maddi kaynakların daha da artacağını söyleyen Çakır, bu vesile ile belediyenin daha güçlü olarak hizmetler üreteceğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine hazırlık anlamında Malatya Belediyesi olarak gerekli alt yapı çalışmalarını yaptıklarını vurguladı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Yıldırım da Kent Konseyinin 2012 yılında yaptığı çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Konsey çatısı altında yer alan meclisler ve çalışma gruplarının faaliyetlerini anlatan Yıldırım, “Kent Konseyi olarak bizler küçük bir çocuğun tebessümü, bir gencin kendini geliştirmesi, bir kadının bilinçlenmesi, bir engellinin hayata daha sıcak bakması ile mutlu oluyoruz” dedi.

Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise birçok mahalle de imar sorununun olduğunu Büyükşehir ile birlikte bu sorunların çözülerek içi dolu bir kentsel dönüşümün gerekliliğinden bahsetti.

Hidakut’dan katılan Mustafa Ertan, enerji verimliliği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi adına çalışmaların yapılmasını söyledi.

MAFİAD Başkanı Bayram Yılmaz, nüfus artışı ile birlikte bundan sonra 50-100 yıllık uzun vadeli planların yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Malatya’nın doğu-batı ve güney-kuzey eksenli olarak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Bekir Sözen, şehir estetiğinin önemli olduğunu vurgulayarak Büyükşehir ile birlikte Malatya’nın bu konuyu tekrar gözden geçirmesinin gerektiğini söyledi.

Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Temsilcisi Kadir Yıldırım, Belediye ve Kent Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir ile birlikte amatör spor dallarına da pay ayrılmasını söyledi.

Mimarlar Odası Başkanı Mahmut Yaşaroğlu, imar düzenlemesi ile ilgili büyük sıkıntıların olduğunu dile getirerek, STK’lar ile ortak akıl doğrultusunda çalışmalar yapılmasını önerdi.

Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, “Büyükşehir olan Malatya’da bizler başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ellerinden gelenin en iyisini yaparak sadece şehrin sakini değil aynı zamanda sahibi de olmalıyız” dedi.

CEM Vakfı Başkanı Eşref Doğan, organize tarım alanı olan bölgelerin taş ocağından olumsuz etkilendiğini söyleyerek, Büyükşehir ile birlikte taş ocaklarının kaldırılmasını önerdi.

Programın dilek ve temenniler kısmında söz alan Selahattin Canpolat, Karakavak Mahalle Muhtarı Alaaddin Boyraz, Malatya Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı Adil Akkoyunlu, Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Ulukaya, Taştepe Derneği Başkanı Fatma Gürbüz gerek gündem maddeleri ile ilgili ve gerek gündem dışı konular ile ilgili genel kurula düşüncelerini aktardılar.