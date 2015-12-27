‘Çakılı Bir Çivileri Yok’

Sümerbank Fabrikası’nı alıp yerine iş merkezi yapan Malatya Girişim Grubu tarafından Malatya’ya davet edilen bir grup işadamıyla görüşen rektör Prof.Dr. Cemil Çelik, Malatyalı işadamlarının üniversiteye katkı sağlamamalarından yakındı.

İşadamı grubunun üniversiteye yaptığı ziyarete ilişkin olarak yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Malatya Girişim Gurubu tarafından Malatyaya davet edilen bir gurup işadamı Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çeliki ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Yapılacak olan bir anaokulun temel atma törenine katılmak üzere, Malatyalı iş adamlarının oluşturduğu Malatya Girişim Gurubunun davetlisi olarak ilimizde bulunan bir gurup iş adamı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk öncülüğünde üniversitemize gelerek Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çeliki ziyaret ettiler.

Sayın Rektörümüzle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten işadamları, üniversitemizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için, diyaloga açık, halkıyla barışık, bilimsel gelişime önem veren ve bunun için gayret sarf eden bir yönetici olan Prof. Dr. Cemil Çeliki takdir ettiklerini ve her konuda desteklerinin devam edeceğini ifade ettiler.

İş adamlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik ise konuşmasında, Üzülerek ifade edeyim ki Malatyalı iş adamlarının üniversitemize çakılı bir çivilerinin olmadığını gördüm. Gerek hastanemizde gerekse üniversitemiz kampusunda iş adamlarımızın ismini taşıyan bir yapının yada katkının olmasını çok arzu ederdim.

Gittiğim bir çok üniversitede o ilin işadamlarının yaptığı bir çok eserle karşılaştığımı belirtmek isterim. Bu tür katkıların bizim üniversitemizde de gerçekleşmesini büyük bir heyecanla beklediğimi ve bunun için her türlü diyaloga açık olduğumu belirtmek isterim.Umarım bundan sonra işadamı hemşerilerimizle bu anlamda ciddi çalışmalar yaparız dedi.