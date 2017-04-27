Çakır, Mezarlıktaki Çalışmaları İnceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya’nın en eski mezarlıklarından birisi olan Sancaktar Mezarlığı’nda yol ve istinat duvar düzenlemeleri ile aydınlatma çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sancaktar Mezarlığı’nda yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sancaktar Mezarlığındaki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır‘ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde bulunan mezarlıklarda çalışmalar yürütmekteyiz. Sancaktar Mezarlığımız Malatya’nın en eski mezarlıklarından birisi. Bu mezarlık içerisinde 3 mahallemizin yoğun olarak kullandığı bağlantı yolları bulunuyor. Hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bu yollarımızın daha kullanışlı bir hale gelmesi için başlatmış olduğumuz proje kapsamında yollar genişletilerek, 4 bin m2 kilit taşı döşenip yollar yeniden düzenlendi. Eski taş duvarlar yıkılarak, 2 bin metre perde duvar çalışması ve duvar üzerine korkuluk yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı bağlantı yollarında herhangi bir kazanın yaşanmaması için aydınlatma çalışmaları yapılarak bakımlı bir hale getirildi. Yıllardır hiçbir çalışmanın yapılmadığı Sancaktar Mezarlığı yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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