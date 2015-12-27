Çakır’a Göre Nüfus 750 Bini Aştı

Şanlıurfa’yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Malatya’nın da içinde bulunduğu 11 ilin iki yıl içinde büyükşehir olacağını söyledi.



Bakan Çelik’in konuşmasını değerlendiren Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya zaten büyükşehiri çoktan hak etmiş bir ildir. Malatya dahil birkaç ilin büyükşehir olmasıyla ilgili sayın Başbakanımız ve bakanlarımız zaman zaman dile getiriyorlar. İl genelinde nüfusun 750 bin olma şartı var. Yaptığımız saha çalışmasında 16-17 bin nüfus eksiğimiz görünüyordu. Malatya bu nüfusa sahip olmadığından belediye olarak ‘Malatya’da yaşıyorsan, kaydını Malatya’ya aldır’ diye bir kampanya başlatmıştık. Kampanyamız üzerine 750 bin nüfusunun üzerine çıktığımızı ümit ediyorum. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Yasanın da çıkmasıyla büyükşehir statüsüne kavuşacağımızı ümit ediyorum. Malatya zaten büyükşehir olmayı hak ediyor” dedi.

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