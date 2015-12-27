Çalık’tan CHP’li Başkana Övgü

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Beydağı (Mamurek) Belediye Başkanı Abuzer Sarıtaş’ı ziyaret etti.

Ziyarete, İl Başkan Yardımcısı Selim Çağlar, İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokmak, Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Merkez İlçe Başkan yardımcısı İbrahim Çığrık, Mehmet Haskul, Belediye Meclis Üyesi Sıddık Özdemir ve Yasemin Kurt da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Çalık, “Malatya’nın en yükseğinde yer alan alçak gönüllü belediye başkanımızı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Abuzer Başkan, on beş yıldan beri milletin gönlünde taht kurmuş bir başkanımız. Bizler de kendisini kutluyoruz. Demokrasinin seçimle ve sandıkla geleceğine inanarak üç dönem üst üste bağımsız aday olarak kazanmak herkesin harcı değil. Bu vesile ile Abuzer Başkan’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi, başarısından dolayı da takdirlerimi sunuyorum. Abuzer Başkan, dar bütçesine rağmen, AB projeleri ile Bakanlıklar ile yapmış olduğu görüşmeler ile Beydağı’na çok önemli hizmetler getirmiştir. Bizler de türkülere konu olmuş bu beldemiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte gelemeyen hizmetler de büyükşehir ile gelecektir” dedi.

Beydağı Belediye Başkanı Abuzer Sarıtaş ise konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ben üç dönem bağımsız belediye başkanı olarak seçildim. Bu güne kadar da hiçbir partiden yana tavır koymadım. Ama bağımsız olmama rağmen hep muhalefet olarak görüldüm. 15 yıldan beri de ilk defa bir iktidar partisi milletvekili olarak sizler ziyaret ettiniz. Bu ziyaretinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beydağı Belediye Başkanı Sarıtaş, 2009’da 3. kez bağımsız olarak belediye başkanı seçilmiş, 24 Temmuz 2010 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’ya gelişinde Beydağı’nı ziyareti sırasında da CHP’ye geçmişti. Sarıtaş’a parti rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı. (Alttaki fotoğraflarda)