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Malatya Haber -

Camilerde Temizlik

Camilerde Temizlik
  • 27.12.2015
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Yeşilyurt Belediyesi, okul ve ibadethanelerin temizliklerini sürdürüyor. 

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla okul ve ibadethanelerin temizliklerine başlandı.

Hacı Yusuf Tokay Camisine giderek temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Polat, “Seçim çalışmalarımızda ibadethanelerimizin ve okullarımızın temizliğini yapacağız, dedik. Bu çerçevede on beş gündür ekiplerimiz camilerimizde temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Günde dört cami temizleniyor. Halılar yıkanıyor, mihraplar temizleniyor, camlar temizleniyor.Yani sadece halı temizliği değil, camilerin genel temizliği yapılmaktadır. Yeşilyurt sınırları içinde yaklaşık 180 camimiz var. Ekiplerimiz bahçe temizliği de dahil olmak üzere, inşallah bütün camilerimizi temizleyecekler. Ramazan’a kadar büyük bölümünü bitirmiş olacağız. Kalan camilerimizi de inşallah Ramazan ayı içinde tamamlamış olacağız. Yeşilyurtlu hemşerilerim, inşallah, ibadetlerini daha temiz ortamlarda gerçekleştirecekler” dedi.

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