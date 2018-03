Ankara’da yılbaşı gecesi 7 öğrencinin doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesi olayı karşısında üzülen Malatya’daki liseli 2 öğrenci, doğalgaz zehirlenmelerini engelleyen ‘Can Nefes’ adlı bir proje geliştirdiler.

Malatya Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, gazlardan zehirlenmeleri tamamen ortadan kaldıracak olan Can Nefes Projesi’ni geliştirdi. Mahmut Can Gündüz, Semih Kuru ve Görkem Özen adlı öğrencilerin yaptığı ve Cevat Kızak ile Servet Berktaş’ın ise danışman öğretmen olarak görev aldığı proje’nin geçtiğimiz yılbaşı gecesi Ankara’da 7 öğrencinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesi olayından yola çıkılarak yapıldığı belirtildi.

Malatya Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Aziz Özduman, Milli eğitim Bakanlığı’nın meslek liseleri arasında düzenlemiş olduğu proje tabanlı beceri yarışmasında okul olarak bu yıl 16 proje ürettiklerini ve 5 dalın 4’ünde il birinciliği elde ettiklerini belirterek Gaziantep’te yapılan bölge yarışmasında ise 2 projenin Türkiye finaline kaldığını söyledi. Özduman, öğrencilerini ve öğretmenleri projelerden dolayı tebrik etti.

Projeyi geliştiren öğrencilerden Semih Kuru, projeyi geçtiğimiz yılbaşı gecesinde 7 üniversite öğrencinin hayatını kaybetmesi nedeniyle geliştirdiklerini belirterek, “Bu olay bizi çok üzdü. İnternette araştırma yaptık. O zaman içeriye oksijenin girmesi durumunda gençlerin kurtulabileceğini öğrendik. Oksijen sağlamak için bu projeyi geliştirdik. İsmimiz neden can nefes? Bir fidan dikildiğinde yaşaması için can suyu verilir. Zehirlenip, bilincini kaybeden insana temiz bir havanın can nefesi olacağını düşündük. O nedenden dolayı projemizin ismini Can Nefes olarak koyduk. Projemizde, ortamda gaz algılandığı zaman cihazımız, önce sesli bir uyarı verir. “187’yi arıyorum, gazı ve elektriği kesiyorum” der. Ondan sonra siren çalışır. Gazı ve elektriği keser, fan ile içerdeki kirli havayı atar. Pencereyi açıp, içeriye temiz havanın girmesini sağlar. 187’yı aramakla kalmayıp, istediğimiz numarayı da aratabiliyoruz” dedi.

Proje danışman öğretmeni Cevat Kızak ise, projenin tamamen insan sağlığını kurtarmaya yönelik bir proje olduğunu belirterek, “Projemiz gaz kaçağını algıladığında çalışıyor. İnsan hayatını kurtarabilecek bir proje” dedi.

Malatya Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Aziz Özduman, proje için özel sektörün desteğini beklediklerini söyledi.