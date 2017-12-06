Çayırlı’ya İçme Suyu, Y.Boyacı’ya Kanalizasyon Şebekesi

MASKİ Arguvan Karahüyük Çayırlı Mahallesi’ne 1.500 metre içmesuyu, Yukarıboyacı Mahallesi’ne 3.000 metre kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Arguvan İlçesi Yukarıboyacı Mahallesi’ne Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’nin yaptığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini belirten Yukarıboyacı Mahalle Muhtarı Ali Çolak, “Yıllardır beklediğimiz çalışmalar nihayet mahallemize getirildi. 3000 metre kanalizasyon hat çalışmasının 2.000 metrelik kısmı tamamlandı. Mahallemize getirdikleri hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve kış şartlarında mahallemizde aralıksız çalışan MASKİ personelimize çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Çalışmalardan memnuniyetlerini belirten Karahüyük Çayırlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kılıçoğlu: “ İlkbahardan beri su sıkıntısı yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize gelerek 1.500 metrelik içmesuyu hat çalışması başlattı. Mahallemize hizmet getirdi. Mahallemizi içmesuyuna kavuşturdular. Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın Arguvan İlçesi Karahüyük, Çayırlı ve Yukarıboyacı Mahallelerinde altyapıyı güçlendiriyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “ Arguvan İlçesi Karahüyük Çayırlı Mahallesine 1.500 metrelik içmesuyu altyapı çalışması yapıyoruz. Yukarıboyacı Mahallesi’nde 3.000 metrelik kanalizasyon hat çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında 250 adet fosseptik çalışması yapacağız. Malatyamızın her ilçesi ve mahallesine ulaşarak içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Kış aylarının gelmesi nedeniyle hava şartlarının uygunluğuna göre çalışmalarımıza devam ediyoruz.”dedi ve emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Bülten- malatyahaber.com