İnternette tanınabilmek için çektikleri videolarla bir türlü istedikleri sonuca ulaşamayan bir grup arkadaş, ilginç bir konu ararlarken villanın birinde yaşanan bir olayı duyarlar. Bunu kullanmak için villayı kiralayan gençler, burada gergin birkaç video çekmek isterken kendilerini hiç beklemedikleri olaylarla yüz yüze bulurlar.

Vizyon Tarihi: 04 Mart 2016

Yapımı : 2016 – Türkiye

Tür : Gerilim , Korku

Yönetmen : Özgür Yelence

Oyuncular : Merve Akaydın , Tolga Demircan , Meltem Özçelik , Seyit Alp Navruz , Ayşegül Kaygusuz

Senaryo : Özgür Yelence

Yapımcı : Raşit Görgülü

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