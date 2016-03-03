Ceberrut
İnternette tanınabilmek için çektikleri videolarla bir türlü istedikleri sonuca ulaşamayan bir grup arkadaş, ilginç bir konu ararlarken villanın birinde yaşanan bir olayı duyarlar. Bunu kullanmak için villayı kiralayan gençler, burada gergin birkaç video çekmek isterken kendilerini hiç beklemedikleri olaylarla yüz yüze bulurlar.
Vizyon Tarihi: 04 Mart 2016
Yapımı : 2016 – Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Özgür Yelence
Oyuncular : Merve Akaydın , Tolga Demircan , Meltem Özçelik , Seyit Alp Navruz , Ayşegül Kaygusuz
Senaryo : Özgür Yelence
Yapımcı : Raşit Görgülü
sinemalar.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."