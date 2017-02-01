Cenazesi İngiltere’den Getirildi

İngiltere’nin en yaşlı seçmeni olan Akçadağ- Kürecikli 104 yaşındaki Ayşe İçöz, İngiltere’de vefat etti.

Kürecikli Ayşe Nine, İngiltere- Cambridge’e yaşayan oğlunun yanına yerleşmiş ve 102 yaşında İngiliz vatandaşlığına geçmişti. Bir süredir Londra’da çocuklarının yanında bulunan Ayşe İçöz geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak 104 yaşında hayata veda etti. Uzun yaşamasının sırrını sevgiye ve tutkulu yaşamaya borçlu olduğunu her defasında tekrarlayan Ayşe Nine’nin cenazesi, Türkiye’ye getirildi ve Kürecik’te toprağa verildi.

En yaşlı seçmen unvanına sahipti

2015’deki İngiltere seçimlerinde 102 yaşında iken oy kullanan ve İngiltere’de en yaşlı seçmen olarak da tarihe geçen 104 yaşındaki Ayşe İçöz’ün oğlu Rıza İçöz annesinin vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hangi çiçeğin yaprağını kopardık, hangi kuşun kanadını kırdık, kimi sevdasından ettik, kimin gülüşünü çaldık, mutluluk bize uğramadı, hayat bize gülmedi anne. Anamız hakkın rahmetine kavuştu. Annem her şeyiyle gerçekten örnek bir kişilikti. Hep güldü, hep güldürdü. Hayat işte, ölüm de var. Onun hatıralarını yaşatmak bize düşüyor. Şu fani dünyada bir birimizi kırmayalım, üzmeyelim. Ne için, niye bu kadar hırs, bu kadar kavga” dedi.

iha- malatyahaber.com