‘Çerçi’ye Teklif Götürdük’
Demokrat Parti (DP) Malatya’da iki ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
DP Malatya il binasında düzenlenen basın toplantısında, Arguvan ilçesinde belediyede çalışan Hüseyin Üstün ve Pütürge ilçesinde de Bankacı Çetin Koçer’in partilerinin adayı olarak açıklayan İl başkanı Erdal Altunkaya, Malatya Belediye Başkan adayı için de eski belediye başkanı Yaşar Çerçi’ye teklif götürdüklerini ve hala cevabını beklediklerini bildirdi.
Bir basın mensubunun, “Yaşar Çerçi, başka partiden aday olursa destek verir misiniz?” sorusuna karşılık net cevap vermeyen Altunkaya, sadece, “Biz Çerçi’ye sıcak bakıyoruz”demekle yetindi.
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