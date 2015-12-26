Ceviz Festivali Ay Sonunda

Hekimhan ilçesinde 3. Ceviz ve Kültür Festivali 29-30 Temmuz günleri düzenlenecek.

Kaymakam Nurettin Dayan başkanlığında toplanan festival tertip komitesi, festivalin 29-30 Temmuz tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. 3. Ceviz ve Kültür Festivali’nin 29 Temmuz Cuma günü başlayacak açılış töreni ve Eflatun Cem Güney panelinin ardından, konser, Tura Ekibi Halk Oyunları ve Erdal Erzincan konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin ikinci günü olan 30 Temmuz Cumartesi günü ise en iyi ceviz yarışması düzenlenecek. Festival ağasının belirlenmesi, futbol turnuvası süper kupa finali, halk oyunları gösterisi sunulacak. Akşam ise Cengiz Özkan ve Latif Doğan konser verecek.