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Malatya Haber -

CHP B.Gazi İlçe Başkanı İstifa Etti

CHP B.Gazi İlçe Başkanı İstifa Etti
  • 16.04.2017
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Avukat Selahattin Sarıoğlu, yaklaşık 1.5 yıl sürdürdüğü CHP Battalgazi İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarıoğlu, istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Aziz Türk Milletinin kurtarıcısı Atatürk tarafından kurulan ve bugünkü modern Türkiye’nin her tuğlasında harcı olan Cumhuriyet Halk Partisinin 5 Aralık 2015 tarihinde seçildiğim Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi Partililerime ve Malatya kamuoyuna oy verme işleminin yeni bittiği bu saatlerde selam ve saygılarımla sunuyorum.

Görevim sürecinde bana kalplerinin derinliklerinde yer verdiğine inandığım CHP’nin adsız kahramanları olan ve karşılıksız oy verenlerine, Battalgazi Yönetim Kurulu’na, sevgi ve güvenlerini her gördüğü yerde ve ortamda açıkça dile getiren her siyasal görüşten hemşerilerime ve bana inanan sevgi ve yayın organlarını esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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