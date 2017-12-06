CHP Kadın Kurultayı’nda Malatya Rüzgarı

CHP Kadın Kolları tarafından organize edilen, koordinasyonunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın gerçekleştirdiği Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda Malatya rüzgarı esti. Onbinlerce kadının katıldığı büyük buluşmada Arguvan Yazıbaşı (Narmikan) Muhtarı Nurhayat Eren bir konuşma yaparken, Hekimhan Saz Köyü Çınarları da Malatya yöresi halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kollarının öncülüğünde Ankara’da tarihi bir gün yaşandı. Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması için Arena’yı dolduran on binlerce kadın ‘Ben seçerim’ diyerek, insanca ve özgürce bir dünya özlemlerini dile getirdiler.

CHP Kadın Kolları tarafından organize edilen, Koordinatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı ve yaklaşık 50 bin kadının katıldığı Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasında Malatya rüzgarı esti. Konuşmalar öncesi sahneye çıkan Hekimhan Saz Köyü Çınarları Malatya yöresi halk oyunları gösterisi ile kadınlardan büyük beğeni aldılar.

MALATYALI KADIN MUHTAR: “BEN ANADOLUYUM”

On binlerce kadının katıldığı büyük buluşmada her biri kendi alanlarında öncülük etmiş 12 kadın konuşma yaptı. Konuşma yapanların arasında Malatya Arguvan Yazıbaşı (Narmikan) Muhtarı Nurhayat Eren de yer aldı.Eren salondan sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Malatya’da bir kız çocuğu olarak doğrum. Ailem beni okutmadı. Direndim zorla okudum. Evlendim, eşim çalışmama izin vermedi. Direndim, çalıştım. ‘Hak verilmez alınır’ dedim.2017’de Arguvan’ın Yazıbaşı Mahallesi’nin muhtarlığını yapıyorum. Traktör sürüyorum, bahçe suluyorum. Çocuklara anne, yaşlılara evlat oluyorum. Ben Anadoluyum.Ben vazgeçmedim, vazgeçmiyorum. Siz de vazgeçmeyin. Anadolu’nun bir köyünde gecikmeli de olsa ilk kadın muhtarı olarak görev yapıyorum”

KADINLAR ‘BİZ DE VARIZ’ DİYOR

Ankara Arena Spor Salonunu dolduran ve salona sığmayan onbinlerce kadının biraraya geldiği Büyük Kadın Buluşmasını organize eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba amaçlarının hem 16 Nisan’daki ruhu hem de tüm Türkiye’yi birleştiren adalet yürüyüşündeki anlayışı yansıtmak olduğunu belirterek, siyasi görüşü, etnik kimliği, tercihi ne olursa olsun bütün kadınların, etkinliğe gelerek tüm Türkiye’ye ‘biz de varız’ ‘Ben seçerim’ dediklerini söyledi.

KADINLARIMIZLA MÜCADALEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ağbaba, “5 Aralık Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. Yıl dönümü. Türkiye’de yaşayan kadınların tüm dünya ülkeleri arasında bu hakları ilk alan kadınlardan olduğunu kaydederek, “Hemen yanı başımızdaki Ortadoğu ülkelerine bakıldığında Mustafa Kemal Atatürk’ün, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha iyi anlıyoruz. Kadınlarımız son yıllarda toplumsal alandan hızla uzaklaştırılmak isteniyor. On binlerce kadın Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nı gerçekleştirerek bu tabloyu ve geri gidişi onaylamadıklarını haykırdılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

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