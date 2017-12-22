CHP’de 3 Adaylı İl Kongresi Cumartesi Günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı kongresi Cumartesi günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans salonunda yapılacak olan olağan kongre saat 11.00’de başlayacak.

3 ADAY YARIŞACAK

CHP Malatya İl Olağan Kongresi’nde başkanlık için 3 aday yarışacak.

Cuma gününe kadar başkanlık için halen bu görevi yürüten Enver Kiraz ile Ahmet Küçükşahin ile Hasan Bülent Özkan adaylıklarını açıklamışlardı.

İl Başkanlığı için 375 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu belirtilirken, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile aslen Malatyalı olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in de katılacakları bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com