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Malatya Haber -

CHP’de 3 Adaylı İl Kongresi Cumartesi Günü

CHP’de 3 Adaylı İl Kongresi Cumartesi Günü
  • 22.12.2017
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Malatya İl Başkanlığı kongresi Cumartesi günü  yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans  salonunda  yapılacak olan olağan  kongre saat 11.00’de başlayacak.

3 ADAY YARIŞACAK

CHP Malatya İl Olağan Kongresi’nde başkanlık için 3 aday yarışacak.

Cuma gününe kadar başkanlık için halen bu görevi yürüten Enver Kiraz ile Ahmet Küçükşahin ile Hasan Bülent Özkan adaylıklarını açıklamışlardı.

İl Başkanlığı için 375 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu  belirtilirken, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili  Veli Ağbaba ile aslen Malatyalı olan  CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in de katılacakları bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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