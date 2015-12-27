CHP’de Yoğun Mesai
CHP milletvekili adayları Zeynel Abidin Türbesi’ndeki Hıdırellez etkinliğine katıldıktan sonra, kent merkezinde esnafları dolaştılar.
CHP’nin bu konudaki basın bülteni şöyle:
“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayları Veli Ağbaba ve Güzide Gök Yıldırım Zeynel Abidin Türbesinde yapılan Hıdırellez etkinliğine katıldılar. CHP milletvekili adayları türbe ziyareti sonrasında Anneler Günü nedeni ile Hıdırellez etkinliğine katılan annelere çiçek dağıttılar.
Adaylar daha sonra Hıdırellez için hazırlanan ateşin açılışını yaparak ateşin üzerinden atladılar.
CHP milletvekili adayları Veli Ağbaba ve Güzide Gök Yıldırım Zeynel Abidin Türbesini ziyareti sonrası Tekel sokağında kurulan pazarı gezerek esnafın sorunlarını dinleyip esnafla sohbet ettiler.”