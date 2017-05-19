Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

CHP’den 19 Mayıs Töreni

CHP’den 19 Mayıs Töreni
  • 19.05.2017
  • 0

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz’ın, çelenk sunumu ile başladı. Sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek, “19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşımızı başlatmıştır” dedi.

Kiraz, “19 Mayıs aslında birçok şeyin başlangıcı 19 Mayıs önemli bir halk hareketidir. Samsun”da Mustafa Kemal”in elinde yanan meşalenin Anadolu’da elden ele gönülde gönülle dolaşmasının adıdır 19 Mayıs. Bağımsızlığımızın emperyalizme karşı direnmemizin ilk adımıdır. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelenin adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve çağdaş bir ülkenin kuruşunun ve kurtuluşunun temel taşıdır” ifadelerini kullandı. Başkan Kiraz, ayrıca son dönemlerde Atatürk’e karşı yapılan hakaretleri kınadıklarını söyledi.

Törene, CHP’li İlçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı.

iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."