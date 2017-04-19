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Malatya Haber -

CHP’den YSK’ya İptal Başvurusu

CHP’den YSK’ya İptal Başvurusu
  • 19.04.2017
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya son vermek üzere YSK’ya dilekçe verdik. Halkoylamasının iptalini istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile beraberindeki CHP’li Milletvekilleri Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçimlerin iptali için başvuruda bulundu.

Ankara, iha

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