CHP’den YSK’ya İptal Başvurusu

Malatya Valisi Mustafa Toprak, 41. Turizm Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Toprak; “Adeta cennetten bir köşe olan Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, dinamik kültür ve turizm...