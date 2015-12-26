Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

CHP’nin Merkez İlçe Yönetimi Belirlendi..

CHP’nin Merkez İlçe Yönetimi Belirlendi..
  • 26.12.2015
  • 0

CHP’nin bir süre önce başkanlığına Zeki Çıplak’ın atandığı merkez ilçe yönetim kurulu belirlendi. Yönetim başkan dahil 15 kişiden oluşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısında, CHP Malatya Merkez İlçe Başkanlığı’na atanan Zeki Çıplak, yönetim kuruluna üyeliklerine atanan isimleri tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, CHP Merkez İlçe Teşkilatı’nın yeni yöneticileri şunlar:

Ömer Şarapnal, Ahmet Karlık, Şükrü Çiftehan, Kerim Yılmaz, Erkan Amanat, Vahap Güner, Osman Ekici, Fikriye Bakır, Beyami Duman, Kadir Toy, Rıza Şimşek, Kemal Karabulut, Mustafa Sayın ve Hasan Kapıkıran.

Ömer Lütfi Toprak’ı görevden alan genel merkez tarafından atanan CHP Merkez İlçe Başkanı Zeki Çıplak, kongre sürecine kadar bu görevi üstleneceklerini belirtti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."