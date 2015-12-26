CHP’nin Merkez İlçe Yönetimi Belirlendi..
CHP’nin bir süre önce başkanlığına Zeki Çıplak’ın atandığı merkez ilçe yönetim kurulu belirlendi. Yönetim başkan dahil 15 kişiden oluşuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısında, CHP Malatya Merkez İlçe Başkanlığı’na atanan Zeki Çıplak, yönetim kuruluna üyeliklerine atanan isimleri tanıttı.
Yapılan açıklamaya göre, CHP Merkez İlçe Teşkilatı’nın yeni yöneticileri şunlar:
Ömer Şarapnal, Ahmet Karlık, Şükrü Çiftehan, Kerim Yılmaz, Erkan Amanat, Vahap Güner, Osman Ekici, Fikriye Bakır, Beyami Duman, Kadir Toy, Rıza Şimşek, Kemal Karabulut, Mustafa Sayın ve Hasan Kapıkıran.
Ömer Lütfi Toprak’ı görevden alan genel merkez tarafından atanan CHP Merkez İlçe Başkanı Zeki Çıplak, kongre sürecine kadar bu görevi üstleneceklerini belirtti.