Çiçek’in Amcası Vefat Etti
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek’in amcası Ali Çiçek vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Ali Çiçek’in (75) cenazesi Doğanşehir İlçesi Söğüt beldesi mezarlığında toprağa verildiği bildirildi. Taziye yerinin de Doğanşehir İlçesi Söğüt beldesi olduğu bildirildi.
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