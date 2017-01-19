Çilesiz’de Kaza, 3 Kişi Yaralı
Malatya’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Çilesiz Mahallesi Anayurt Sokağı üzerinde ismi öğrenilemeyen 44 EE 549 plakalı otomobil ile Sefa T. idaresindeki 44 AT 155 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansı ile her iki araçta bulunan 3 yaralı Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası her iki araç da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
iha
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