Poliste Konuşmadı, Adliye’de İse..

Özalper Mahallesi’nde Pazar gecesi 19 yaşındaki gencin öldürülmesi olayının faili olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki Mert A. adlı zanlı, mahkemece tutuklandı. Zanlının, poliste susma hakkını kullandığı, Adliye’de ise suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Olay, Özalper Mahallesi’nde Pazar gecesi saat 22.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre; arkadaş olan 19 yaşındaki Abdul Samet Akcan ile şüpheli 20 yaşındaki Mert A. arasında bilinmeyen bir sebepten meydana gelen tartışma, cinayetle sonuçlanmıştı.

Mert A.’nın göğsünden bıçakla yaraladığı Akcan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra kaçan Mert A. kısa bir süre polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Poliste konuşmadı, Adliye’de reddetti

Cinayetin faili olarak yakalanarak gözaltına alınan Mert A. adlı şahıs , mahkemece tutuklandı.

Mert A.’nın, poliste ‘susma hakkı’nı kullanarak, cinayetle ilgili ifade vermediği ve Adliye’de ise cinayeti reddettiği, ancak ‘Adam Öldürmek’ suçlamasıyla sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Bu arada, cinayet kurbanı Abdul Samet Akcan’ın cenazesi, Pazartesi günü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com