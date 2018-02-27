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Malatya Haber -

Cinayetle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Cinayetle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı
  • 28.02.2018
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Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde buluşan iki grup arasındaki kavga sonucu 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Şubat Pazartesi günü  Malatya-Adıyaman Karayollu’nun Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi mevkiinde meydan gelmişti. Henüz sebebi bilinmeyen olayda bir araya gelen iki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve av tüfeği ile ateş açılması sonucunda 25 yaşındaki Ali Bayır hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Ali Ç. ve Emrah K. adlı şüpheliler Malatya Adliyesi’ne çıkartıldı.

Sorguları tamamlanan 2 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. ahmet dedi ki:
    28 Şubat 2018, 10:17

    allah rahmet eylesin

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  2. Kültürtepeli dedi ki:
    28 Şubat 2018, 03:58

    Sen Rahat Uyu Eski Dostum (Ali)

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