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Malatya Haber -

Çocuklara Polis Kimliği

Çocuklara Polis Kimliği
  • 27.12.2015
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Yusuf Çakmak, “Çocukların, polisin ailesinden bir fert olduğunu bilmelerini istedik. Bu nedenle çocuk polis kimliği bastırdık” dedi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Yusuf Çakmak, yaptığı açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak çocuklarla sürekli birlikte olma, onlarla kaynaşma, polis teşkilatını sevdirme adına birtakım faaliyetlerimiz oluyor. İlk örneği olarak çocuk şenliği ve festivali düzenlemiştik. İkinci olarak da çocuk polis kimliği bastırdık. Özellikle ilköğretimde okuyan çocuklarımıza yönelik bu projede, onları bizden biri olarak görmektir. Onları da polis teşkilatının bir ferdi olarak görmeyi arzuluyoruz. Güvenlik ve arkadaşları ile ilişkileri açısından faydalı olacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çakmak, “Kimliğin arkasında mahalle polisimizin öğütleri diye bir kısım var. Burada, mahalle polisini tanıyınız ve bir ağabeyiniz olduğunu biliniz diye bir madde var. Burada amacımız, çocukların, polisin ailesinden bir fert olduğunu bilmelerini istedik. Bu kimliğin arka yüzünde, tanımadığınız kişilere kapılarınızı açmayınız. Evden dışarı çıktığınızda nerelerde ve kiminle olacağınızı ailenize bildiriniz gibi çok faydalı öğütler var. Çocuklar bu kimlikleri ceplerine koyarak, öğütleri içeren bilgilerden yararlanacaklar. Çocuklarımız ve bizim için çok faydalı olacağına inandığımız bir projedir” dedi.

Yusuf Çakmak, çocuk polis kimliğini bir program çerçevesinde ilköğretim okullarında öğrencilere dağıtacaklarını kaydetti.

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