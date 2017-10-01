“Çok Zor Bir Müsabaka Oynadık”

Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig’de alınan her puanın değerli olduğunu belirtti.

Akçay, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim için Avrupa Ligi maçı oynadıktan sonra çok zor bir müsabaka ve deplasman olacağını bildiğimiz bir karşılaşma oynayacaktık, öyle de oldu. Malatya iç sahaya öz güvenle dönmüştü. Yeni antrenör değişikliği motivasyon sağlayıcı şeylerdir. Çok dikkatli oynamamız gerekiyordu. Maçın başından itibaren maçı kontrollü bir şekilde yürütmeye çalıştık, öyle de oldu. Özellikle son bölümde de çok iyi pozisyonlarımızın olduğunu düşünüyorum ama yararlanamadık. Malatyaspor’un iştah ve arzusu da çok yüksekti, bunu da takdir etmem gerekiyor” dedi.

Deplasmanda 1 puanın iyi olduğunu ifade eden Akçay, “Deplasmanda yorgunluğunu 70’nci dakikadan sonra hissettiğimiz bir maç oynadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Puan puandır. Süper Lig’de altın değerindedir. 3 puan kaşıkçı elmasıdır. Yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arası geldi. Bu ara bizim için çok iyi oldu. Ara bitiminde de Galatasaray gibi çok büyük bir takımla oynayacağız. Umarım o maçı da kendi evimizde istediğimiz gibi bitirebiliriz” diye konuştu.

Akçay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya koydukları oyun sistemiyle ilgili olarak, “Bunda başarılı olduk. Çok sinirli anlar yaşattığımız anlar oldu. Ama bunu çirkinleştirerek yapmak bizim, özellikle de benim tarzım değil. Yapılacak olan bu taktikler koşularla, açılarla, yardımlaşmayla mümkün olmalıdır. Taçlarda, faullerde ya da kalecimizle ilgili dakika çalmakla ilgili bir teşebbüste bulunmadık. Saha içerisinde centilmence mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi