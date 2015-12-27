Çöşnük Kavşağında Kaza



Malatya’da bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel yönetimindeki 44 KD 669 plakalı kamyonet ile Şerif Azkul yönetimindeki 44 LY 797 plakalı minibüs Çöşnük Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Adıgüzel ile kamyonette bulunan Mehmet Ali Kaya, Yunus Türkmen ve İrfan Boztaş ile minibüs sürücüsü Şerif Azkul yaralandı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Kaya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

