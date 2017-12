Çöşnük’teki 35 Sokakta Asfalt ve Kaldırım Çalışması

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında Çöşnük Mahallesi’nde 35 sokakta bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ve ilgili birim yetkilileri ile birlikte inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Aralık ayının ortası olmasına rağmen bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “ Gördüğünüz gibi tüm ekiplerimiz ve Fen İşleri kar demeden, kış demeden, gece gündüz demeden çalışmalarını bir fiil sürekli bir şekilde devam ettiriyorlar. Bugün Aralık ayının ortalarında da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi Belediyesi her yıl bir sokağı rehabilite etmekten ve yenileme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 4’üncü yılımızda da bu çalışmalarımız son surat devam etmektedir. Çöşnük Mahallesi’nde 35 sokağa girildi. Ve bunların kilit taşı, bordür çalışmaları, asfalt ve kaldırım çalışmaları, kavşak ve çevre düzenlemeleri devam etmektedir. İnşallah bunlar en kısa zamanda neticelendirilip, kalan kısma devam edeceğiz. Muhtarımız da çalışmalarımızı bizzat takip ediyor ve eksik olan yerler hakkında da ilgili ve yetkili arkadaşlarla sürekli, istişare halinde. Bu anlamda da muhtarımızın bu çalışmasını tebrik ediyorum” dedi.

Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ise, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade ederek, “Başkanımız mahallemize geldi ve mahallemizde güzel bir çalışma başlattı. 22 sokağımızı neredeyse toparladı. Şu anda da arka sokakta çalışmamız var. Gerçektende Başkanımız çok dürüst, çalışması ve kişiliği ile, cesareti ile. Çok iyi bir ekibi var. Başkanımızdan gerçekten Allah razı olsun. Sadece Çöşnük Mahallesi’nde değil, Battalgazi’nin her bölgesinde çalışması var. Bu bölgede iyi bir çalışma yaptı. Bunu bizde, vatandaşlarımızda görmektedir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Her konuda, her sıkıntılarımızı halledebiliyorlar. Aradığım zaman her an ulaşabiliyorum. Ne zaman istesek bizi toplantıya alıyor. Allah böyle bir başkanı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

