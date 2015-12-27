“Daire Satışları Düştü”



Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD)’nin İnşaat Komitesi kahvaltılı toplantıda, sektörle ilgili konuları görüştü.



Kahvaltı Programı 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Abdullah Engin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yapılan sohbette inşaat sektörünün sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren yaklaşık 240 alt sektörlerle işbirliği içinde olduğu çok geniş bir alana hitap ettiği ve bir o kadar da ortak sorunların olduğu beyan edildi. Ortak sorunlar olarak son zamanlarda sektörde arsa problemi yaşandığı, Alt yapısı hazır arsa üretilmesi, malzeme ve arsa fiyatlarındaki artışa karşın, konut fiyatlarında düşüş yaşanması, daire satışlarında geçen yıllara göre bir düşüş yaşanmas gösterildi.. Ayrıca kalifiye eleman sıkıntısı olduğu vurgulandı.



MAKİAD Genel Sekreteri Şaban Bol yaptığı açıklamada “Bilindiği gibi son dönemlerde inşaat sektöründe hem önemli gelişmeler hem de sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca sektörde biriken birçok sorun da var.” dedi ve sektörün önünün açılması için yapılması gerekenlerle ilgili olarak, meslek komiteleri kurduklarını İnşaat komitesi bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Bol, İnşaat komitesi olarak çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunup, belirlenen sorunları ilgili makamlara ulaştırma amacında olduğunu ifade etti.”

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