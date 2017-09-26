Darende SİT Alanında İnceleme
Malatya’nın Darende ilçesindeki SİT alanlarında inceleme yapıldı
Kayseri Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu üyeleri ile Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Darende’de doğal sit alanları ile ilgili inceleme yapıldı.
Ekipler, Somuncubaba, Günpınar Şelalesi ve Tohma Kanyonunu gezdi.
iha
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