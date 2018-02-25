Darende’de Ad-Soyad Düzeltmeleri Yapılıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesine başlanması üzerine Malatya‘nın Darende ilçesinde 6 vatandaşın başvuruları değerlendirilerek düzeltme yapıldı.

Resmi Gazete’de 3 Kasım’da yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan tanındı.

Buna göre, ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyen 6 kişi, ilçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince başkanlığında toplanan İlçe İdare Kurulu, 6 vatandaşın başvurusunu değerlendirerek karara bağlayıp, isimlerinde gerekli düzeltmeyi yaptı.

Kaymakam Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede başvuruda bulunan 6 vatandaşın isim değişikliğinin gerçekleştiğini belirtti.

Zengince, “Başvurular hala devam etmektedir. Değişiklikler bir defaya mahsus olarak yapılacak. Soyadını değiştiren erkek ise eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilmektedir. Söz konusu uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir.”

AA