Darende’de de İnceleme

Malatya’da, doğa ve spor konusundaki turizminin geliştirmek için alternatif proje üretme çalışmaları çerçevesinde Darende ilçesi ziyaret edildi.

İlçede rafting ve tracking yapılırken, doğa yürüyüşü, off-road spor ve motor sporları, su sporları yapabilme imkanları, yamaç paraşütü yerlerinin tespit çalışması nedeniyle ilçede inceleme yapıldı.

Vali Ulvi Saran, Turizm Ajansı Sahibi Tavit Köletavitoğlu, Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Hacettepe Üniversitesinden Spor Ekonomisi Uzmanı Prof.Dr.Turgay Ateş, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, Gelişmekte olan Spor Branşı Federasyonu Başkanı Enver Oral, Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, Darende ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdiler.

Günpınar Şelalesi, Tohma Kanyonu’ndaki rafting güzergahı ve Somuncu Baba Külliyesi gibi yerlerde inrceleme yapan heyeti Darende Kaymakamı Murat Uzunparmak ve Darende Belediye Başkan Vekili Adil Sönmezler de eşlik etti.