Darende’de HEM Kurslarına İlgi

Darende İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünde açılan mesleki, sosyal, kültürel ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.

Merkez müdürü Ahmet Ölçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darende’nin birçok eğitim kurumuyla geleceğe etkin ve güçlü şekilde hazırlandığını söyledi.

İlçede yetişkin eğitiminde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezinin, uyguladığı projeler, el sanatları eğitimleri ve istihdama yönelik kurslarıyla ilçede geniş bir sosyal uyuma, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağladığını belirten Ölçer, şöyle konuştu:

“Kurumumuz bünyesinde açılan spor kurslarında uzman eğitimciler eşliğinde yetiştirilen gençler, bölgesel ve ulusal müsabakalara katılarak önemli başarılar elde etmektedir. Darende Belediyesi ile ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli katkılar sağlayacak çinicilik kursu açtık. İlçemizin tanıtımına hizmet sunacak bu ürünler, aynı zamanda ticari anlamda da girdi sağlayacak. Çinicilik kursuna, 15 kadın kursiyer katılmakta. İŞKUR desteğiyle günlük 25 lira ücret alan kursiyerlerimiz, ulaşım ve iaşe giderlerini karşılamaktadır.”

Merkezde verilen tüm kursların ücretsiz olduğunu, bunun için de yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ölçer, aşçılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kurslarına daha çok rağbet olduğu belirtti.

Ölçer, şunları kaydetti:

“Filografi ve yabancı dil kursları, gençlerin oldukça ilgisini çekiyor. Yine mesleki anlamda 90 kurs açtık. İlçemizde arıcılık da oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talebi karşılamak için bu alanda sürekli kurslar düzenliyoruz. Arıcılık kursumuzda 80 kişi eğitim görmekte. Çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen öğrencilerin bütün işlemlerini de buradan devam ettiriyoruz. Açık öğretime devam eden 600 öğrencimiz bulunmakta ve bu da büyük bir okul demektir. Sosyal kurslar kapsamında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında ilimizdeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 30 kurs açtık. Bu kurslarda da 3 bin 600 öğrenciye kurs verildi.”

AA