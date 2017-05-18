Darende’de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Darende ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarda, 10 araştırma projesi olmak üzere 5 fen bilimleri, 2 matematik, 5 teknolojik tasarım ve 3 de sosyal bilimler projesi sergilendi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuara katılanlara teşekkür ederek, “Teknoloji ve bilim alanında sağlam adımlarla ilerleyen ülkede, gençleri bilim ve teknolojiyle iç içe yetiştirerek, teknolojide söz sahibi bir ülke olma hedefine daha da yaklaşmış olacağız.” dedi.

Okul müdürü Harun Gündüz ise, TÜBİTAK destekli düzenlenen fuarda, öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duyması, problem çözme becerilerini geliştirerek icat yapabilme becerilerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, ilçede yapılan anket ve sosyal deneylerin olduğu stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

AA