Darende’den Arakan’a Yardım

Darende ilçesinde, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Arakan’daki mazlumlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında 25 ton yardım toplandı.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Myanmar’ın Arakan eyaletinde zulme uğrayanlara yardım amacıyla düzenlnen yardım kampanyası kapsamında Darende ilçesindeki 30 okulda, 6 bin öğrencinin desteğiyle temel gıda maddesi ile un başta olmak üzere 25 ton yardım malzemesi toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle bir tırla gönderildi.

İlçe Müdürü Fevzi İnce, törende yaptığı konuşmada, Arakan’da büyük bir zulmün yaşandığını, bölgedeki Müslümanların çok büyük sıkıntılar içinde olduğunu söyledi.

Arakan’daki insanlara ulaştırılacak yardımların toplanmasında öğrencilerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

“Okullarımızda yaptığımız duyuruların ardından minik öğrencilerimiz, kendi kıyafetlerini ve harçlıklarını getirip bağışta bulundu. Evlerindeki yarım çuval unu getiren, kumbaralarındaki harçlıklar ile kuru gıda ve giysi alan, kendi bahçelerinde yetişmiş kayısı ve pestil çeşitlerini bağışlayan birçok öğrencimiz var. Küçük gibi görünen fakat yüreği kocaman iyilik meleği öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

İnce, toplanan yardımların Arakan’a ulaştırılmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde gemiyle Arakan’a gönderileceğini kaydetti.

AA