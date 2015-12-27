Darende’ye Asfalt Tesisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçe bölgesindeki yol yapımı için Kalker Ocağı, Kırma-Eleme ve Asfalt Plent Tesisi kuracak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Darende ilçesinde Günpınar mevkiine kurmak istediği Kalker Ocağı, Kırma-Eleme ve Asfalt Plent Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilen dosyadaki bilgilere göre; Darende, ilçesi Günpınar Mahallesi mevkiindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalker Ocağı, Kırma-Eleme ve Asfalt Plent Tesisi projesi yapımı planlanıyor.

DARENDE BÖLGESİ İÇİN

Tesis ile ilgili olarak verilen bilgide, “Burada boyutlandırılan malzeme Darende İlçe ve mahalle yollarının yapım, bakımı, sanat yapıları, Temel, Alt temel, Mıcır, Beton ve Asfalt için ihtiyaç duyulan malzeme temini için kullanılacaktır. Projeye konu faaliyet kapsamında 1 adet kırma-eleme tesisi ve 1 adet asfalt plent tesisi kurulacak olup, 1 adet ekskavatör, 1 adet yükleyici, 9 adet kamyon, 1 adet WagonDrill, 1 adet Kompresör ve 1 adet arazöz kullanılması planlanmaktadır. Ocak sahasından hazırlık aşamasında delme – patlatma yöntemiyle yüzeyden ayrılacak, yıllık 390.000 ton/yıl (156.000 metreküp/yıl) kalker üretimi yapılacaktır. Tüvenan olarak üretilecek kalkerin (yüzde 20’si) 78.000 ton/yıl pasa malzemesi olarak ayrılacak, geriye kalan 312.000 ton/yılı Kırma Eleme Tesisi’ne beslenecektir. Kırma Eleme Tesisi’nden konsantre malzemenin 193.440 ton/yılı direk karayollarında mıcır olarak kullanılacaktır. Geriye kalan 118.560 ton/yılı ise faaliyet alanında kurulacak olan Asfalt Plent Tesisi’nde işlenerek asfalt elde edilecektir” şeklindeki bilgilere yer verildi.

FOTO: Büyükşehir Belediyesi’nin kurmak istediği tesisin faaliyet alanı, Malatya-Kayseri Karayolu’na yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunuyor.