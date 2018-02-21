Darende’ye fizik tedavi hastanesi yapılacak.

Belediye Başkan Süleyman Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inanç ve doğa turizmi ile adından söz ettiren Darende’nin sağlık turizmi ile de önemli bir merkez olacağını söyledi.

Hastanenin 50 yatak kapasiteli olacağını belirten Başkan Eser, şunları söyledi:

“Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduğumuz projemiz, mart ayında ihale edilecek ve kısa bir süre sonra inşaatına başlanacak. Makul bir sürede de bu yatırım tamamlanacak. Birçok ilde bulunmayan bu tesis, ilçemize sağlık turizminde önemli bir konuma gelmesini sağlayacak. Hacılar mahalle yolu üzerine yapılacak şifa merkezimiz, beş yıldızlı otelleri aratmayacak şekilde tasarlandı.”

2018 yılında çök önemli yatırımlara imza atmaya devam edeceklerini kaydeden Eser, 20 milyon lira değerindeki sağlık yatırımını ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Turizm öncelikli kalkınma planlarının yanı sıra işsizliğe yönelik proje ve çalışmalar da yürüttüklerini ifade eden Eser, kısa bir süre sonra da ilçeye yeni tesisler kazandırarak iş sahası oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

AA