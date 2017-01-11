“Darende’ye Sağlam Alt Yapı Yapılıyor”

MASKİ’nin Darende’de alt yapı çalışmalarını sürdürdüğü, şu ana kadar 28.3 km’lik içmesuyu ve 8.1 km’lik kanalizasyon hattı yapıldığı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’nin konuya ilişkin bülteni şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 16,7 milyonluk dev yatırımla Darende İlçemiz sağlam bir alt yapıya kavuşuyor.

Dr. Özdemir: 181 Kilometrelik Hat Çalışması Yapılacak

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Darende İlçesi’nde yapılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı konusunda sorunsuz bir Darende’nin ortaya çıkacağını söyledi. Dr. Özdemir, “ Artan nüfus ile beraber oluşabilecek su sıkıntılarını göz önünde bulundurarak Darende’nin geleceğini planladık. Şuana kadar maliyeti 1.6 milyon TL olan 28,3 km’lik içmesuyu hattı ve maliyeti 1.2 milyon TL olan 8,1 km’lik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Yenice’ye 2 km, Kerimli’ye 2,3 km ve Başdirek Mahallesine 1,3 km’lik içmesuyu hattı projesinin yanısıra, Günerli’ye 3,4 km, Nurkuyusu’ya 1,9 km, Ağılyazı’ya 6,6 km, Hisarcık’a 2,5 km ve Yenipınar’a 2,2 km’lik kanalizasyon hattı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın toplam maliyeti 2.9 milyon TL’dir. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacaktır. Balaban’a 23 km, Aşağıulupınar’a 34 km, Ağılbaşı’ya 19,7 km’lik altyapı yatırımının projesini hazırladık. Ayrıca DAP kapsamında ise Maliyeti 5.3 milyon TL olan Akova’ya 4 km, Ilıca, Şendere, Mollauşağı, Gökçeören mahallelerine 9,6 km, Irmaklı’ya 16,4 km, Hisarkale’ye 4,2 km, Balaban’a 11,9 km’lik sulama kanalı inşaası çalışmalarını tamamladık. Darende İlçesine yaptığımız ve yapacağımız alt yapı yatırımlarının toplam metrajı 181 km olup maliyeti 16.7 milyon TL’dir. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.”

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