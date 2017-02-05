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Malatya Haber -

DEAŞ’tan Biri Suriyeli 2 Şüpheliye Gözaltı

DEAŞ’tan Biri Suriyeli 2 Şüpheliye Gözaltı
  • 05.02.2017
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Malatya’da, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi olmak üzere iki şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Malatya Valiliği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak yapılan etkin mücadele kapsamında;

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde iki adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri de Türk vatandaşı olmak üzere iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan aramalar neticesinde şüphelilerin ikametlerin de bol miktarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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