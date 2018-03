‘Değişime Katkı Verin’

CHP genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin’in de katıldığı seçim propaganda çalışmaları sırasında yapılan konuşmalarda, seçmenlerden CHP’ye destek istendi.

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Demiryol İş Sendikası Malatya Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu toplantısından sonra Malatya’nın Akçadağ Merkez, Kürecik ve Kozulca’da seçim bürolarını açılışını yaptı.

İlk olarak CHP Kürecik seçim bürosunun açılışını yapan Tekin’e Kürecikler yoğun ilgi gösterdi. Seçim bürosunun açılışından önce Kürecikler kurban kesti. Tekin’in konuşması bitene kadar Malatya – Ankara yolu trafiğe kapandı. Burada bir konuşma yapan Tekin, şunları söyledi:

“Değerli Kürecikler, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdim. Sayın Genel Başkanımızla adım adım Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıyoruz. Her gittiği yerde çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Karedeniz de, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da, Akdeniz’de, İç Anadolu’da Cumhuriyet Halk Partisi şahlanmış geliyor. Bu kadar küçük bir yerde bu kadar kalabalık bir topluluğun toplanması da bunun temek göstergelerimden bir tanesidir. Kılıçdaroğlu’nun, bizlerin arkasında devlet desteği yok. Arkamızda karanlık güçler yok. Arkamızda hiçbir şey yok. Bir tek gücümüz var o da sizlersiniz. Bu gücü gören başta Başbakan olmak üzere her türlü rezaleti kullanmaya baladılar. Bizlere hakaret etmeye, kişiliklerimize saldırmaya başladılar. Bölücülük yapmaya başladılar. En son Hakkari mitingimiz AKP’nin kimyasını bozuş, şu kadar oy aldınız, bu kadar kalabalık niye topladınız diye hesabını bize sormaya çalışıyorlar. Galiba danışmanları ve ya sicil amirleri, Hakkari dışındaki yerleri tam fişleyememişler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nereye giderse gitsin Rize’de, Gümüşhane’de, Batman’da binlerce on binlerce yurttaşa sesleniyor. Vatandaşlar geliyor ve dinliyorlar ki acaba halkın lideri sorunlarımızla ilgili ne diyecek? İşsizlik had safhada, tarım bitmiş, çiftçilik bitmiş, sorunlar had safhaya çıkmış. Hal böyle olunca elbette yurttaşlarımız CHP mitinglerine elbette gelecektir. Çünkü CHP kadroları ilk kez toplumun sorunlarında derinlemesine el attı. Bir de 50 yıldır çözülemeyen sorunları 400 gün içinde çözmeye vaat ediyoruz.”

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki yurttaşlarımız, askerliğini yapar, vergisini öder devlete karşı olan her türlü görevini yerine getirir. Sorumluluklarını yerine getirir. Acaba devlet aynı şekilde sorumluluğunu yerine getiriyor mu? İşte biz bunun için diyoruz ki yeni Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayışı değiştirecektir. Halkın düzenini getirecek bir iktidar olacağız. Türkiye’de yoksulluk kader olmayacak. En kısa zaman içinde ‘aile sigortası’ ile yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Her iktidarın vaadi olan yolsuzluğu, CHP iktidarında 2 ay gibi bir süre içinde çürümüş o yasaları değiştirip, yolsuzluğu da tarihin derin sayfalarında yerini almasını sağlayacağız. Nasıl ki gelişmiş ülkelerde yolsuzluk oluşmuyorsa, ülkemizde de yolsuzluk oluşmayacak. Yasaksız bir Türkiye vaat ediyoruz. Hiç kimse yaşamından dolayı, inançlarından dolayı, düşündüklerinden dolayı yargılanmayacak, özgür bir ülke vaat ediyoruz.”

CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin, daha sonra Kürecik’te Barış ve Demokrasi Partisi’nin desteklediği Bağımsız milletvekili adayı Kani Şavata’nın seçim bürosunu da ziyaret etti. Daha sonra Tekin, Akçadağ’a bağlı Kozluca Beldesi’nde CHP seçim bürosunu açtı.

Kozluca’da halka seslenen Tekin, şöyle konuştu: “12 Haziran’da hepiniz ülkenin kaderine yön vereceksiniz. 9 yıldır AKP iktidarını denediniz. Ondan önceki iktidarları denediniz. Ama bizi denemdiniz. Bizim kadromuzun genel başkanı dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, insanı değerleri yüksek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu başbakan yapacaksınız. Bunu yakın çalışma arkadaşı olduğum için söylemiyorum. Sorunları sevgi, kardeşlik içinde çözecekse; devletin kurumlarında çalışmış, o terbiyeyi almış, dürüst bir lidere ihtiyaç varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 12 Haziran’dan sonra milletvekillerimiz köylerde, kasabalarda olmadığı zaman ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu’nu, daha sonra da bizleri arayacaksınız. CHP iktidarında kayıp milletvekili dönemini kapatacağız. Halk, kendi milletvekilini kendisi seçecek. AKP Malatya milletvekilleri seçimlerden sonra kaç defa geldi buralara? CHP Malatya milletvekilleri ise size her ay uğrayacaklar. Sizlerin dertleriyle dertlenecek, sevinçleriyle sevinecekler. Ama 9 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti milletvekilleri çalmakla, çırpmakla meşgul oldukları için sizlerin sorunlarını çözemediler.”

Yurttaşların çocuklarının neden bir anda zenginleşemediğinin sorgulanması gerektiğini belirten Tekin, “Ama iktidardakilerin çocukları kısa bir süre içinde zenginleşiyor. Siyaset yapanların çocuklarının zenginleşmemesi gerekiyor. Bizim iktidarımızda, yurttaşların çocukları zengin olacak. Biz bu anlayışı yerleştireceğiz. Bu rantçı anlayışı değiştirmek de sizlerin elindedir. 12 Haziran genel seçimlerinde CHP’ye oy vererek bu anlayışın değişmesine katkı vermenizi bekliyorum” dedi.

Tekin, seçim bürosunun açılışından sonra Kozluca Taş Fırın’ın açılışını yaptıktan sonra Akçadağ Merkez esnafları ve Ören beldesi esnaflarını ziyaret etti.

Akçadağ Merkez’de esnaf ziyaretlerini yaptıktan sonra çay ocaklarının birinde oturan Tekin, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akçadağ esnafları, AKP iktidara gelmeden önce ilçe nüfusunun 11 bin civarında olduğunu, ancak şimdi ise ilçe nüfusunun 7 bin 500’e kadar indiğini söyledi. İlçenin meslek yüksek okulu bulunduğunu, ancak okulun Battalgazi ilçesinde bulunduğunu belirttiler. Esnaflar şöyle dedi: “Bizim ilçemizin tek umudu kayısıdır. Şayet kayısı olmazsa bizim halimiz perişan olur. Gelirken yolların durumunu görünüz. Yollarımız yapılalı daha 8 ay oldu. 8 ayda bu hale geldiyse, ondan sonrasını düşünmek istemiyoruz. 2 metre aralıklarla yamalar yapılıyor. Bir de meralarımızı elimizden almak istiyorlar. Bu konuyla da ilgilenirseniz çok seviniriz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin ise “CHP iktidarında, tüm yurttaşlarımızın sorunlarına öncelik vereceğiz. Özellikle hayvancılık ve tarım konularına öncelik vereceğiz. CHP iktidarında, hem çiftçilerin hem de esnafların yüzü gülecektir” dedi.

Daha sonra Tekin, Akçadağ’a bağlı Ören beldesini ziyaret etti. Ören’e giderken, bir kayısı bahçesi önünde duran Tekin, kayısıların doludan dolayı zarar gördüğünü, CHP iktidarında, çiftçinin ürünlerinin tam destekleneceğini, doğal afetlerden çiftçinin ürünlerinin güvence altına alınacağını belirtti. Yemek için biraz kayısı çağlası toplayan Tekin, Ören Beldesi’ne giderek, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Ören Belde Belediyesi bahçesinde yurttaşlar ve esnaflarla çay içen Tekin, vatandaşların sorunlarını dinledi. Örenliler, meralarının birilerine peşkeş çekilmek istendiğini, buralarda da ağalar yaratılmak istendiğini söylediler. Tekin ise, CHP iktidarında toprak reformu yapacaklarını, tüm meraların köylülere verileceğini söyleyerek, Örenlilerden CHP’ye destek vermelerini istediler.

CHP Genel Başkan yaradımcısı Gürsel Tekin, Malatya Merkez’e bağlı Dilek Beldesi’nde miting yaptı. Belde meydanında toplanan yüzlerce yurttaş “Başbakan Kemal” sloganıyla Tekin’i karşıladı. Tekin, konuşma yapacağı platforma gelerek, şunları söyledi: “Bugün Malatya’nın çeşitli ilçe, belde ziyaretleri gerçekleştirdim. Buralarda gördüm ki özellikle kadınlarımız, gençlerimiz CHP iktidarını bekliyor. CHP iktidarında, uygulanabilir projeler hayata geçireceğiz. İranlı bir yazarın değdi gibi ‘her gün baktığımız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemeyiz.’ Bu iktidar gün geçtikçe canavarlaşmaya başladı. Sayın Başbakanın son günlerdeki üslubu son dönemlerde siyasette rastlanılabilir bir anlayış değildir. Basına, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına her tarafa saldırmaktadır. Bu canavara dur deme zamanı gelmiştir. Basına baskı, medya baskı, sivil toplum kuruluşlarına baskı, devlet kurumlarına baskı her tarafa baskı uyguluyor. Gücünün yetmediği tek bir kurum var o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’ye baskı ne iktidarın gücü yeter ne de bunarlın 7 sülalesinin gücü yeter.”

AKP iktidarının bu aralar CHP’nin tarihiyle uğraşmaya başladığını anımsatan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın tüm tarihine baktığınız zaman iyi şeylerde vardır, kötü şeylerde vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Bülent Ecevit’i, Deniz Baykal’ı ve 12 Haziran’da Başbakan olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu görüyorum. AKP’nin geçmişine ve tarihine baktığımızda ise kayıp trilyonlar, Deniz Feneri, yolsuzluk, Sivas var, Maraş olayları var. Böyle bir tarihe sahip olan bir partinin, bizim gibi temiz şahsiyetlere dil uzatma hakkı ve haddi değildir.”

CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin, Cemal Gürsel Mahallesi Barış Sitesi önünde binlerce yurttaşa seslendi. 7’den 70’e herkesin katılığı açık hava mitinginde yurttaşlar, Barış Sitesi’nin önüne sağmadılar. Yurttaşlar, “Başbakan Kemal”, “Halkçı Kemal”, “Vur vur inlesin, Başbakan dinlesin” şeklinde sloganlar attılar. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, “Toplantıya katılan bütün yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin yardımı ile sizlerin gözlerinizdeki bu ışıkta görüyorum ki sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Başbakan yapacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Sonrasında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, şunları söyledi: “Meşhur bir tosun vardı, kim bu tosun diye sorduğumuzda önce Başbakan dedi ki ‘bunlar iftira atıyorlar.’ Her zamanki tavrı ile 48 saat sonra Sayın Kılıçdaroğlu belgeyi çıkarıp alnına yapıştırınca ondan sonra yapacak bir şey kalmadı. Kılıçdaroğlu iki AKP genel başkan yardımcısının, AKP genel merkezine bağlamış olduğu hortumları kesmeye başladı, onlar da kesilince büsbütün kimya bozuldu ve iki tane genel başkan yardımcısını başbakan istifa ettirmek zorunda kaldı. Başbakan ‘Demirel’e eski Cumhurbaşkanına çete başı’ dedi, Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘alçak’ dedi, Devlet Bahçeli’ye ‘şerefsiz’ dedi. Ağzına geleni söylüyor. Ali kıran baş kesen, nasıl olsa kimsenin gücü yetmez. Hemen medyayı susturdu, iş dünyasını susturdu, topluma ‘ananı al git’ dedi. İşçisi, memuru, sivil toplum örgütlerini baskı altında tuttu. Ama zapt edilemedi, tutamadı. Kendisi itiraf etti geçtiğimiz günlerde. Bir televizyonda programına katılmıştı. Bir gazeteci dedi ki, ‘Neden Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmiyorsunuz?’ Verdiği cevap şu: ‘Bu Kılıçdaroğlu var ya inim inim inletti bizi’ dedi. Sayın Başbakan daha bu bir şey değil, daha siz Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımadınız. Beyefendi duruşuna bakmayın, o size 12 Haziran günü öyle bir tokat atacak ki, geldiğinize geleceğinize pişman olacaksınız.”

CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin son olarak da CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Enver Kiraz’ın kardeşi Basri Kiraz ile Asuman Yazlak’ın düğün törenine katıldı. Yeşilyurt’un İsmet Paşa Tepesi’ndeki restoranda yapılan düğün törenine binin üzerinde davetli katıldı. Düğün şahitliğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Malatya 1. sıra milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Hüseyin Baştürk yaparken, nikahı Güzelyurt Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları kıldı. Tekin, Yazlak’a “Başbakan 3 çocuk yapın diyor. Ama ben ömür boyu mutlu ve huzurlu olmanızı temenni ediyorum” dedi.”