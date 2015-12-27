‘Değişime Katkı Verin’
CHP genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin’in de katıldığı seçim propaganda çalışmaları sırasında yapılan konuşmalarda, seçmenlerden CHP’ye destek istendi.
CHP’nin konuya ilişkin basın bülteni şöyle:
“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Demiryol İş Sendikası Malatya Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu toplantısından sonra Malatyanın Akçadağ Merkez, Kürecik ve Kozulcada seçim bürolarını açılışını yaptı.
İlk olarak CHP Kürecik seçim bürosunun açılışını yapan Tekine Kürecikler yoğun ilgi gösterdi. Seçim bürosunun açılışından önce Kürecikler kurban kesti. Tekinin konuşması bitene kadar Malatya Ankara yolu trafiğe kapandı. Burada bir konuşma yapan Tekin, şunları söyledi:
Değerli Kürecikler, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun selamlarını getirdim. Sayın Genel Başkanımızla adım adım Türkiyenin dört bir yanını dolaşıyoruz. Her gittiği yerde çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Karedeniz de, Doğu Anadoluda, Güneydoğu Anadoluda, Akdenizde, İç Anadoluda Cumhuriyet Halk Partisi şahlanmış geliyor. Bu kadar küçük bir yerde bu kadar kalabalık bir topluluğun toplanması da bunun temek göstergelerimden bir tanesidir. Kılıçdaroğlunun, bizlerin arkasında devlet desteği yok. Arkamızda karanlık güçler yok. Arkamızda hiçbir şey yok. Bir tek gücümüz var o da sizlersiniz. Bu gücü gören başta Başbakan olmak üzere her türlü rezaleti kullanmaya baladılar. Bizlere hakaret etmeye, kişiliklerimize saldırmaya başladılar. Bölücülük yapmaya başladılar. En son Hakkari mitingimiz AKPnin kimyasını bozuş, şu kadar oy aldınız, bu kadar kalabalık niye topladınız diye hesabını bize sormaya çalışıyorlar. Galiba danışmanları ve ya sicil amirleri, Hakkari dışındaki yerleri tam fişleyememişler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nereye giderse gitsin Rizede, Gümüşhanede, Batmanda binlerce on binlerce yurttaşa sesleniyor. Vatandaşlar geliyor ve dinliyorlar ki acaba halkın lideri sorunlarımızla ilgili ne diyecek? İşsizlik had safhada, tarım bitmiş, çiftçilik bitmiş, sorunlar had safhaya çıkmış. Hal böyle olunca elbette yurttaşlarımız CHP mitinglerine elbette gelecektir. Çünkü CHP kadroları ilk kez toplumun sorunlarında derinlemesine el attı. Bir de 50 yıldır çözülemeyen sorunları 400 gün içinde çözmeye vaat ediyoruz.
Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: Buradaki yurttaşlarımız, askerliğini yapar, vergisini öder devlete karşı olan her türlü görevini yerine getirir. Sorumluluklarını yerine getirir. Acaba devlet aynı şekilde sorumluluğunu yerine getiriyor mu? İşte biz bunun için diyoruz ki yeni Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayışı değiştirecektir. Halkın düzenini getirecek bir iktidar olacağız. Türkiyede yoksulluk kader olmayacak. En kısa zaman içinde aile sigortası ile yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Her iktidarın vaadi olan yolsuzluğu, CHP iktidarında 2 ay gibi bir süre içinde çürümüş o yasaları değiştirip, yolsuzluğu da tarihin derin sayfalarında yerini almasını sağlayacağız. Nasıl ki gelişmiş ülkelerde yolsuzluk oluşmuyorsa, ülkemizde de yolsuzluk oluşmayacak. Yasaksız bir Türkiye vaat ediyoruz. Hiç kimse yaşamından dolayı, inançlarından dolayı, düşündüklerinden dolayı yargılanmayacak, özgür bir ülke vaat ediyoruz.
CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin, daha sonra Kürecikte Barış ve Demokrasi Partisinin desteklediği Bağımsız milletvekili adayı Kani Şavatanın seçim bürosunu da ziyaret etti. Daha sonra Tekin, Akçadağa bağlı Kozluca Beldesinde CHP seçim bürosunu açtı.
Kozlucada halka seslenen Tekin, şöyle konuştu: 12 Haziranda hepiniz ülkenin kaderine yön vereceksiniz. 9 yıldır AKP iktidarını denediniz. Ondan önceki iktidarları denediniz. Ama bizi denemdiniz. Bizim kadromuzun genel başkanı dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, insanı değerleri yüksek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu başbakan yapacaksınız. Bunu yakın çalışma arkadaşı olduğum için söylemiyorum. Sorunları sevgi, kardeşlik içinde çözecekse; devletin kurumlarında çalışmış, o terbiyeyi almış, dürüst bir lidere ihtiyaç varsa o da Kemal Kılıçdaroğludur. 12 Hazirandan sonra milletvekillerimiz köylerde, kasabalarda olmadığı zaman ilk başta Kemal Kılıçdaroğlunu, daha sonra da bizleri arayacaksınız. CHP iktidarında kayıp milletvekili dönemini kapatacağız. Halk, kendi milletvekilini kendisi seçecek. AKP Malatya milletvekilleri seçimlerden sonra kaç defa geldi buralara? CHP Malatya milletvekilleri ise size her ay uğrayacaklar. Sizlerin dertleriyle dertlenecek, sevinçleriyle sevinecekler. Ama 9 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti milletvekilleri çalmakla, çırpmakla meşgul oldukları için sizlerin sorunlarını çözemediler.
Yurttaşların çocuklarının neden bir anda zenginleşemediğinin sorgulanması gerektiğini belirten Tekin, Ama iktidardakilerin çocukları kısa bir süre içinde zenginleşiyor. Siyaset yapanların çocuklarının zenginleşmemesi gerekiyor. Bizim iktidarımızda, yurttaşların çocukları zengin olacak. Biz bu anlayışı yerleştireceğiz. Bu rantçı anlayışı değiştirmek de sizlerin elindedir. 12 Haziran genel seçimlerinde CHPye oy vererek bu anlayışın değişmesine katkı vermenizi bekliyorum dedi.
Tekin, seçim bürosunun açılışından sonra Kozluca Taş Fırının açılışını yaptıktan sonra Akçadağ Merkez esnafları ve Ören beldesi esnaflarını ziyaret etti.
Akçadağ Merkezde esnaf ziyaretlerini yaptıktan sonra çay ocaklarının birinde oturan Tekin, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akçadağ esnafları, AKP iktidara gelmeden önce ilçe nüfusunun 11 bin civarında olduğunu, ancak şimdi ise ilçe nüfusunun 7 bin 500e kadar indiğini söyledi. İlçenin meslek yüksek okulu bulunduğunu, ancak okulun Battalgazi ilçesinde bulunduğunu belirttiler. Esnaflar şöyle dedi: Bizim ilçemizin tek umudu kayısıdır. Şayet kayısı olmazsa bizim halimiz perişan olur. Gelirken yolların durumunu görünüz. Yollarımız yapılalı daha 8 ay oldu. 8 ayda bu hale geldiyse, ondan sonrasını düşünmek istemiyoruz. 2 metre aralıklarla yamalar yapılıyor. Bir de meralarımızı elimizden almak istiyorlar. Bu konuyla da ilgilenirseniz çok seviniriz.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin ise CHP iktidarında, tüm yurttaşlarımızın sorunlarına öncelik vereceğiz. Özellikle hayvancılık ve tarım konularına öncelik vereceğiz. CHP iktidarında, hem çiftçilerin hem de esnafların yüzü gülecektir dedi.
Daha sonra Tekin, Akçadağa bağlı Ören beldesini ziyaret etti. Örene giderken, bir kayısı bahçesi önünde duran Tekin, kayısıların doludan dolayı zarar gördüğünü, CHP iktidarında, çiftçinin ürünlerinin tam destekleneceğini, doğal afetlerden çiftçinin ürünlerinin güvence altına alınacağını belirtti. Yemek için biraz kayısı çağlası toplayan Tekin, Ören Beldesine giderek, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Ören Belde Belediyesi bahçesinde yurttaşlar ve esnaflarla çay içen Tekin, vatandaşların sorunlarını dinledi. Örenliler, meralarının birilerine peşkeş çekilmek istendiğini, buralarda da ağalar yaratılmak istendiğini söylediler. Tekin ise, CHP iktidarında toprak reformu yapacaklarını, tüm meraların köylülere verileceğini söyleyerek, Örenlilerden CHPye destek vermelerini istediler.
CHP Genel Başkan yaradımcısı Gürsel Tekin, Malatya Merkeze bağlı Dilek Beldesinde miting yaptı. Belde meydanında toplanan yüzlerce yurttaş Başbakan Kemal sloganıyla Tekini karşıladı. Tekin, konuşma yapacağı platforma gelerek, şunları söyledi: Bugün Malatyanın çeşitli ilçe, belde ziyaretleri gerçekleştirdim. Buralarda gördüm ki özellikle kadınlarımız, gençlerimiz CHP iktidarını bekliyor. CHP iktidarında, uygulanabilir projeler hayata geçireceğiz. İranlı bir yazarın değdi gibi her gün baktığımız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemeyiz. Bu iktidar gün geçtikçe canavarlaşmaya başladı. Sayın Başbakanın son günlerdeki üslubu son dönemlerde siyasette rastlanılabilir bir anlayış değildir. Basına, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına her tarafa saldırmaktadır. Bu canavara dur deme zamanı gelmiştir. Basına baskı, medya baskı, sivil toplum kuruluşlarına baskı, devlet kurumlarına baskı her tarafa baskı uyguluyor. Gücünün yetmediği tek bir kurum var o da Cumhuriyet Halk Partisidir. CHPye baskı ne iktidarın gücü yeter ne de bunarlın 7 sülalesinin gücü yeter.
AKP iktidarının bu aralar CHPnin tarihiyle uğraşmaya başladığını anımsatan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: Dünyanın tüm tarihine baktığınız zaman iyi şeylerde vardır, kötü şeylerde vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürkü, İsmet İnönüyü, Bülent Eceviti, Deniz Baykalı ve 12 Haziranda Başbakan olacak olan Kemal Kılıçdaroğlunu görüyorum. AKPnin geçmişine ve tarihine baktığımızda ise kayıp trilyonlar, Deniz Feneri, yolsuzluk, Sivas var, Maraş olayları var. Böyle bir tarihe sahip olan bir partinin, bizim gibi temiz şahsiyetlere dil uzatma hakkı ve haddi değildir.
CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin, Cemal Gürsel Mahallesi Barış Sitesi önünde binlerce yurttaşa seslendi. 7den 70e herkesin katılığı açık hava mitinginde yurttaşlar, Barış Sitesinin önüne sağmadılar. Yurttaşlar, Başbakan Kemal, Halkçı Kemal, Vur vur inlesin, Başbakan dinlesin şeklinde sloganlar attılar. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, Toplantıya katılan bütün yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin yardımı ile sizlerin gözlerinizdeki bu ışıkta görüyorum ki sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlunu Başbakan yapacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim diye konuştu.
Sonrasında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, şunları söyledi: Meşhur bir tosun vardı, kim bu tosun diye sorduğumuzda önce Başbakan dedi ki bunlar iftira atıyorlar. Her zamanki tavrı ile 48 saat sonra Sayın Kılıçdaroğlu belgeyi çıkarıp alnına yapıştırınca ondan sonra yapacak bir şey kalmadı. Kılıçdaroğlu iki AKP genel başkan yardımcısının, AKP genel merkezine bağlamış olduğu hortumları kesmeye başladı, onlar da kesilince büsbütün kimya bozuldu ve iki tane genel başkan yardımcısını başbakan istifa ettirmek zorunda kaldı. Başbakan Demirele eski Cumhurbaşkanına çete başı dedi, Sayın Kılıçdaroğluna alçak dedi, Devlet Bahçeliye şerefsiz dedi. Ağzına geleni söylüyor. Ali kıran baş kesen, nasıl olsa kimsenin gücü yetmez. Hemen medyayı susturdu, iş dünyasını susturdu, topluma ananı al git dedi. İşçisi, memuru, sivil toplum örgütlerini baskı altında tuttu. Ama zapt edilemedi, tutamadı. Kendisi itiraf etti geçtiğimiz günlerde. Bir televizyonda programına katılmıştı. Bir gazeteci dedi ki, Neden Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmiyorsunuz? Verdiği cevap şu: Bu Kılıçdaroğlu var ya inim inim inletti bizi dedi. Sayın Başbakan daha bu bir şey değil, daha siz Kemal Kılıçdaroğlunu tanımadınız. Beyefendi duruşuna bakmayın, o size 12 Haziran günü öyle bir tokat atacak ki, geldiğinize geleceğinize pişman olacaksınız.
CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin son olarak da CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Enver Kirazın kardeşi Basri Kiraz ile Asuman Yazlakın düğün törenine katıldı. Yeşilyurtun İsmet Paşa Tepesindeki restoranda yapılan düğün törenine binin üzerinde davetli katıldı. Düğün şahitliğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Malatya 1. sıra milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Hüseyin Baştürk yaparken, nikahı Güzelyurt Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları kıldı. Tekin, Yazlaka Başbakan 3 çocuk yapın diyor. Ama ben ömür boyu mutlu ve huzurlu olmanızı temenni ediyorum dedi.”