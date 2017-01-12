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Malatya Haber -

Demet Yıldırım Milli Takım Kampında

Demet Yıldırım Milli Takım Kampında
  • 12.01.2017
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Anadolu Ateşi Malatya Hokey takımı sporcusu Demet Yıldırım, hokey milli takımının Ankara’daki kamp çalışmalarına katıldı.

4-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Valencia kentinde yapılacak Dünya Ligi 2.Raund’a davet edilen A Milli Kadın Takımının kadrosuna dahil edilen Yıldırım, Ankara’daki kamp çalışmalarına katıldı.

A Milli Kadın Takımı’nın 2020 olimpiyatlarına katılması adına önemli bir viraj olan Dünya Ligi 2.Raund’a gidecek olan genç sporcu, mutluluğunu öz çekim yaparak paylaştı.

Yeni Malatya Gazetesi

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