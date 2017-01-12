Demet Yıldırım Milli Takım Kampında

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Halep için yardım etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) bünyesinde üretilen sanatsal ürünler,...