Demet Yıldırım Milli Takım Kampında
Anadolu Ateşi Malatya Hokey takımı sporcusu Demet Yıldırım, hokey milli takımının Ankara’daki kamp çalışmalarına katıldı.
4-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Valencia kentinde yapılacak Dünya Ligi 2.Raund’a davet edilen A Milli Kadın Takımının kadrosuna dahil edilen Yıldırım, Ankara’daki kamp çalışmalarına katıldı.
A Milli Kadın Takımı’nın 2020 olimpiyatlarına katılması adına önemli bir viraj olan Dünya Ligi 2.Raund’a gidecek olan genç sporcu, mutluluğunu öz çekim yaparak paylaştı.
Yeni Malatya Gazetesi
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