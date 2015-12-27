Demirspor BAL Vizesi Alamadı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL)’nde Malatya’yı önümüzdeki sezon 44 Malatyaspor’dan sonra temsil edecek ikinci takımı belirlemek üzere oynanan baraj maçında, bu ligde yeralan Malatya İl Özel İdarespor, Malatya 1. Amatör Futbol Ligi Şampiyonu Malatya Demirspor’u 3-1 yendi ve BAL’da devam vizesi aldı.

Yeşiltepe Stadı’nda oyanan karşılaşmayı Bora Konuksever, Murat Ortanca ve İbrahim Kıdık hakem üçlüsü yönetti. Malatya İl Özel İdarespor 1. dakikada Savaş Günay, 25. dakikada Ahmet Berktaş ve 52. dakikada Vahap Yıldıztepe’nin attığı gollerle, Malatya Demirspor’u 3-1 yenerek, BAL Ligi’nde devam etme hakkını kazandı. Malatya Demirspor’un tek sayısı 75. dakikada Mustafa Savucu’dan geldi. Malatya İl Özel İdarespor’da defans oyuncusu Murat Avcu, 58. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Malatya İl Özel İdarespor’un Teknik Sorumlusu Fatih Taşdemir, oyunun hakimiyetinin baştan sona kendilerinde olduğunu ifade ederek, BAL Ligi’nde devam edecekleri için mutlu olduklarını kaydetti. Taşdemir, Malatya İl Özel İdaresi’nin kapandığını anımsatarak, “Bundan sonraki süreci hep birlikte bekleyeceğiz. BAL Ligi kurulduğundan bu yana Malatya İl Özel İdarespor 1 yıl hariç, diğer sezonlar hep bu ligde mücadele etti. Bundan sonraki süreçte de takım isim değişikliğiyle yoluna devam eder diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hacı Şaban Sağlam ise, Malatya’ya yakışır bir mücadele olduğunu belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. BAL Ligi’nde devam edeceklerini kaydeden Sağlam, “İnşallah önümüzdeki sezonda Malatya’yı BAL Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Sağlam, takımın gelecek sezon hangi isimle ligde yer alacağının henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- İHA