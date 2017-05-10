Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı, MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ziyaret etti.

MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığına atanan Mesut Samanlı ve yeni yönetimi makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Başkan Samanlı ve yeni yönetime başarılar dileyerek, “Yeni seçilmeleri hasebiyle kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Milliyet Hareket Partisi de toplumumuzun vazgeçilmez siyasi partilerimizden bir tanesidir. Demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Şimdiye kadar tutum davranışları ile gerçekten hep ülkeden, milletten, devletten, vatandan yana tavrını koymuştur. Siyasi istikbalden çok vatanın istikbalini hep önemsemiştir. Bu anlamda değerli Battalgazi teşkilatı üyelerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu tavrından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak Milliyetçi Hareket Partisi de siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan siyasi bir partidir. Malatya’daki siyasi hayatımızda da ilçe teşkilatımız olsun, il teşkilatımız olsun, hakikaten yapmış olduğu ve yapacakları çalışmalarla hep yakından takip ettiğimiz ve takdir ettiğimiz çalışmaları görmüşüzdür. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni görevlerini tebrik ediyorum. İnşallah Malatya’mıza ve Battalgazi’mize görevleri hayırlı uğurlu olur diye temenni ediyorum” dedi.

MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, göreve bir hafta önce atandıklarını belirterek, “Battalgazi ilçe teşkilatı olarak 1 hafta önce atandık. İlk resmi ziyaretimiz olarak Selahattin Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Onun partisel olarak değil de, Malatya’ya, Battalgazi’ye çok faydalı olduğunu, tarafsız düşünceleri olduğunu bildiğimiz, saydığımız, inandığımız bir başkanımız. Kendiside bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra hayırlı işlerde, hayırlı görevlerde Başkanımız ile istişare halinde birlikte elimizden gelen desteği vererek, Battalgazi’miz için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

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