‘Denetleyen de Denetlenecek’

Malatya’da trafik cezası miktarının bir önceki yıla göre yüzde 66 arttığı ancak trafik cezalarının ancak yarısının yatırıldığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Hayrettin Yıldızlı, trafik cezası miktarının geçen yıla göre yüzde 66 arttığını bildirdi. Geçen yıla göre yaralamalı kazalarda yüzde 6 ve maddi hasarlı kazalarda da yüzde 10 artış olduğunu vurgulayan Yıldızlı, kazaların genelde kurallara uyulmamasından kaynaklandığına parmak bastı.

2008 yılından itibaren maddi hasarlı kazalara trafik şubelerinin bakmayacağını, sigorta şirketlerinin ilgileneceğini hatırlatan Hayrettin Yıldızlı, yeni yıldan itibaren yeni araç tescillerini de satışı yapan otomobil bayiinin yapacağını kaydetti. Yeni yılla birlikte trafik çalışmalarında yenilikler olacağını söyleyen Yıldızlı, trafik polislerine tablet bilgisayar alınacağını ve işlemlerin bu bilgisayarda yapılacağını vurguladı.

2008’de trafik denetimi yapanların da denetleneceğine işaret eden Yıldızlı, “2008’de fahri trafik müfettiş sayısı artırılacak. Mesela, Malatya’da şu anda 66 fahri trafik müfettişi görev yapıyor. Bunların da etkin bir görev yaptığı söylenemez. Fahri trafik müfettişleri bir yılda 690 tutanak düzenlemiş. Bu rakam çok az. Önümüzdeki yıl fahri trafik müfettişi sayısı artırılacak” dedi.

Bu arada, Malatya’da bu yıl 6 milyon YTL’lik trafik cezası tutanağı düzenlendiği ancak 3 milyon YTL’sinin ödendiği öğrenildi.