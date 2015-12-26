Denktaş ve Mumcu Geliyor..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelecekler.
DENKTAŞ 11 NİSAN’DA..
KKTC eski Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, 11 Nisan’da Malatya’ya geleceği, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğleden sonra bir konferans vereceği bildirildi.
MUMCU 22 NİSAN’DA..
Bu arada, Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu’nun da 22 Nisan’da Malatya’ya geleceği bildirildi.
Mumcu’nun 22 Nisan günü saat 11.30’da Atatürk Spor Salonu’nda partililere hitabedeceği öğrenildi.
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